Chủ tịch TPHCM: Phát hiện, tôn vinh những kết quả sáng tạo của nhân dân thành phố

Chiều 5/4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Đến dự chương trình có Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận các phong trào thi đua của thành phố phát triển ngày càng bền vững, mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động sinh động, nội dung thi đua phong phú; hình thức và phương thức tổ chức phong trào thi đua chủ động, sáng tạo, đổi mới, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực…

Các phong trào thi đua được đông đảo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và ngày càng lan tỏa, thấm sâu đến từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hữu ích, gắn với nhiệm vụ của cá nhân, của ngành, của từng đơn vị và góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình; luôn là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua với nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng trên cả nước.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM nêu rõ, năm 2024 là năm đặc biệt quan trọng để tập trung nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quyết tâm, nỗ lực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Từ đó, ông Hải đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nêu cao quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó cần có giải pháp thiết thực phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Phát hiện, tôn vinh những kết quả sáng tạo của các tầng lớp nhân dân TPHCM

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tổ chức, triển khai phong trào thi đua yêu nước sáng tạo năm 2024.

Trong đó, tập trung các nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng với đó, tập trung triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gắn với triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, triển khai có hiệu quả cuộc vận động sáng tác văn học chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; triển khai đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu cấp thành phố và các công trình, phần việc của các ngành, các địa phương chào mừng đợt kỷ niệm quan trọng này.

Về công tác thi đua, khen thưởng, ông Phan Văn Mãi đề nghị các cấp tập trung khắc phục các hạn chế, đưa chất lượng phong trào thi đua chuyên ngành sát với mục tiêu, nhiệm vụ, rõ kết quả, thể hiện sự sáng tạo trong thực hiện và kịp thời khen thưởng.

“Các ngành, các cấp làm tốt công tác khen thưởng, phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, chú ý khen thưởng đột xuất, đồng thời có hình thức phù hợp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo của thành phố”, ông Mãi lưu ý.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng nêu rõ, năm 2025 tới đây, gắn với việc tổ chức Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 4 thì thành phố cần phát hiện cho được và tôn vinh những nỗ lực, những kết quả sáng tạo của các tầng lớp nhân dân của thành phố trong thời gian vừa qua.