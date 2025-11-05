Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Sau thời gian "ở ẩn", chồng của doanh nhân Đoàn Di Băng chính thức bị bắt tạm giam

LINH LÊ

HHTO - Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng, cùng 2 người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (sinh năm 1981) ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982) ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, TPHCM để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

2025-11-05-14-06-24-1762327904-9953-1762327918.jpg
Chồng của Đoàn Di Băng bị bắt tạm giam. (Ảnh: Thái Hà)

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Đinh Văn Liên là Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu, có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TPHCM do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Vào khoảng tháng 1, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TPHCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50); Nguyễn Thị Tuyến là Phó tổng giám đốc, đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả; Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group, đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó từ tháng 5/2025, Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ gần như ở ẩn, không cập nhật gì thêm hình ảnh trên mạng xã hội. Đến ngày 27/8, nữ đại gia mới lại có một bài đăng liên quan đến việc bị mạo danh. Kể từ đó đến nay, Đoàn Di Băng lại tiếp tục im lặng.

47776848011438043471562221752852193972834535n-1760756000309107549403-1760757198265-1760757198643104788965-1761734288879424838271-1762328076639-1762328076705573390882.jpg
Vợ chồng Đoàn Di Băng.

Đoàn Di Băng - tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Đoàn Di Băng cùng chồng thường khoe cuộc sống giàu sang, tiêu biểu như việc thi công căn biệt thự 400 tỷ đồng. Độ giàu có của cô được nhiều người gọi với biệt danh "nữ đại gia quận 7" (TP.HCM).

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Đoàn Di Băng #Nguyễn Quốc Vũ #hàng giả #bắt giữ #doanh nhân #sản xuất hàng giả #buôn bán

Cùng chuyên mục