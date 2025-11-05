Sau thời gian "ở ẩn", chồng của doanh nhân Đoàn Di Băng chính thức bị bắt tạm giam

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (sinh năm 1981) ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982) ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, TPHCM để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Chồng của Đoàn Di Băng bị bắt tạm giam. (Ảnh: Thái Hà)

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Đinh Văn Liên là Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu, có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TPHCM do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Vào khoảng tháng 1, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TPHCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50); Nguyễn Thị Tuyến là Phó tổng giám đốc, đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả; Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group, đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó từ tháng 5/2025, Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ gần như ở ẩn, không cập nhật gì thêm hình ảnh trên mạng xã hội. Đến ngày 27/8, nữ đại gia mới lại có một bài đăng liên quan đến việc bị mạo danh. Kể từ đó đến nay, Đoàn Di Băng lại tiếp tục im lặng.

Vợ chồng Đoàn Di Băng.

Đoàn Di Băng - tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Đoàn Di Băng cùng chồng thường khoe cuộc sống giàu sang, tiêu biểu như việc thi công căn biệt thự 400 tỷ đồng. Độ giàu có của cô được nhiều người gọi với biệt danh "nữ đại gia quận 7" (TP.HCM).