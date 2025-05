Sầu riêng non ở Gia Lai rụng hàng loạt

TP - Trước diễn biến thời tiết cực đoan, sầu riêng non bằng nắm tay của người dân ở Gia Lai bỗng rụng hàng loạt. Điều này khiến nông dân tỉnh miền núi này đối diện với nguy cơ mất mùa, thua lỗ lớn.

Vườn sầu riêng của ông Võ Văn Lương (50 tuổi, trú thôn Hưng Bình Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) đang cho quả sai chi chít. Ông Lương hy vọng năm nay có vụ mùa ấm no.

Nhưng chỉ sau một đêm, những quả sầu riêng non trên 80 cây non bỗng rụng đầy gốc. Ước tính khoảng 85% quả sầu riêng non bị rụng, mỗi cây chỉ còn lác đác vài quả.

“Chăm mãi, bỏ biết bao công sức trái mới bằng nắm tay, giờ lại rụng như vậy. Vì nếu thu hoạch có giá không dưới 150.000 đồng/trái, tôi sẽ có vụ mùa ấm no. Hiện mỗi cây chỉ còn vài trái, chả ăn thua”, ông Lương buồn bã.

Tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn huyện Chư Pưh khoảng 772ha, trong đó có khoảng 370ha đang kinh doanh. Dù không bị ảnh hưởng bởi sương muối nhưng vườn sầu riêng hơn 200 cây của anh Nguyễn Thiện Nhật (35 tuổi, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) cũng không chịu nổi do nắng nóng kéo dài dù đã tìm đủ mọi biện pháp cứu chữa.

Theo anh Nhật, ban ngày, nhiệt độ có thời điểm lên tới 37-39oC, tối lại giảm mạnh khiến vườn sầu riêng bị “sốc nhiệt” gây rụng trái rất nhiều.

Gia Lai hiện có 6.387ha trồng sầu riêng, tập trung chủ yếu tại các huyện Chư Păh, Ia Grai, Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ… Ông Hoàng Thi Thơ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, do tác động bởi biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, gió mạnh, lốc xoáy cục bộ làm rụng hoa, quả sầu riêng non tại nhiều địa phương như Chư Păh, Ia Grai, Chư Pưh…

Theo ông Thơ, để hạn chế tình trạng rụng quả trên cây sầu riêng trong thời gian cây nuôi quả non, người dân cần tăng cường bón phân lân, kali và các loại phân có bổ sung hàm lượng silic cùng các yếu tố trung-vi lượng như magie, natri… Cùng với đó chú trọng giữ độ ẩm cho vườn cây, tăng cường sử dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt, tiết kiệm và tập trung tưới vào sáng sớm để tránh cây bị sốc nhiệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đã có văn bản đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp hướng dẫn người dân phát triển cây sầu riêng theo hướng bền vững. Trong đó, khuyến cáo người dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng đất, khí hậu không phù hợp.

Không chặt bỏ những cây trồng khác để chuyển sang trồng thuần sầu riêng và không nên chuyển đổi vườn cà phê, hồ tiêu hiệu quả sang trồng thuần sầu riêng.