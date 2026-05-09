Sau Jungkook BTS, Lisa BLACKPINK là sao K-pop tiếp theo biểu diễn tại FIFA World Cup

Thu Trang

HHTO - Sau sân khấu từng "gây bão" toàn cầu của Jungkook ở World Cup 2022, Lisa trở thành nghệ sĩ K-pop tiếp theo xuất hiện tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn luận rôm rả, đồng thời cũng làm nhiều fan tò mò liệu nữ idol sẽ mang đến một sân khấu bùng nổ và "cháy" cỡ nào trước hàng tỷ khán giả toàn cầu.

Sáng 9/5 (giờ Việt Nam), mạng xã hội bùng nổ khi FIFA chính thức công bố dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026. Theo thông tin được đăng tải, kỳ World Cup lần này do ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai sẽ lập nên một "tiền lệ chưa từng có" với ba lễ khai mạc riêng biệt tương ứng với từng nước chủ nhà.

Dàn sao xuất hiện tại Mỹ được FIFA công bố trên các trang mạng xã hội chính thức.

Không chỉ được mong chờ bởi những trận cầu nảy lửa, World Cup 2026 còn hứa hẹn biến mùa hè này thành "đại nhạc hội" toàn cầu với loạt sân khấu đậm màu sắc văn hóa từ các quốc gia khác nhau. Theo danh sách được công bố, nước chủ nhà Mỹ sẽ có sự góp mặt của Katy Perry, Lisa (BLACKPINK), Future và Sanjoy. Trong khi đó, đại diện biểu diễn cho Mexico là Maná, Alejandro Fernández, Belinda cùng Tyla và ở Canada, khán giả sẽ xem phần trình diễn của Michael Bublé, Alanis Morissette và Alessia Cara.

Giữa dàn nghệ sĩ đình đám được công bố, cái tên khiến cộng đồng fan K-pop chú ý hơn cả chính là em út BLACKPINK.

Việc Lisa góp mặt trong lễ khai mạc tại Mỹ không chỉ đánh dấu thêm một cột mốc "khủng" trong sự nghiệp quốc tế của nữ idol mà còn giúp cô trở thành nghệ sĩ K-pop tiếp theo biểu diễn tại FIFA World Cup sau giọng ca BTS - Jungkook.

Sân khấu Dreamers của Jungkook tại World Cup từng tạo "cơn sốt" với hàng triệu lượt thảo luận ngay sau khi lên sóng, đồng thời hiện đã vượt hơn 445 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sân khấu live nổi tiếng nhất sự nghiệp nam idol.
Sự xuất hiện của Lisa tại FIFA World Cup cũng khiến nhiều người tò mò liệu nữ idol sẽ mang đến một sân khấu mang màu sắc gì tại sự kiện được hàng tỷ khán giả toàn cầu theo dõi.

Với việc liên tục xuất hiện tại các sân khấu tầm cỡ quốc tế thời gian gần đây như Victoria's Secret Fashion Show, Coachella hay lễ trao giải Oscar, Lisa dần khẳng định bản lĩnh sân khấu và sức hút của mình. Chính điều đó cũng khiến nhiều người hâm mộ tin rằng nữ idol sẽ tiếp tục mang đến một màn trình diễn đáng nhớ tại FIFA World Cup 2026.

#Lisa BLACKPINK #FIFA World Cup #K-pop #Jungkook BTS #Lisa diễn World Cup #World Cup 2026

