Sắp diễn ra hội thảo: 'Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng'

TPO - Nhằm đối phó với tình trạng mỹ phẩm giả, nhái và kém chất lượng đang gây thiệt hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp chân chính, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Cục Quản lý Dược, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM và Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo: “Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng”

Những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày càng lớn, ngành mỹ phẩm Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều thương hiệu quốc tế hiện diện, nhiều doanh nghiệp trong nước đầu tư công nghệ, từng bước khẳng định tên tuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường mỹ phẩm cũng đang đối mặt với không ít vấn đề nhức nhối. Tình trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái, sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định vẫn len lỏi trên các kệ hàng, thậm chí tràn lan trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp chân chính, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng.

Điều đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng không phân biệt được hàng thật giả, dẫn đến tiêu dùng thiếu thông minh.

Trước thực trạng này, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM và Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo: “Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng”.

Sự kiện được chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 25/8 tại Hội trường Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (215 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TPHCM). Hội thảo sẽ được livestream trực tiếp trên báo Tiền Phong điện tử cùng các nền tảng Youtube, Tiktok và fanpage của báo Tiền Phong.

Các chuyên gia tại phiên thảo luận: "Minh bạch thị trường giúp doanh nghiệp phát triển"

Trình bày tham luận và tham gia thảo luận tại hội thảo có sự góp mặt của nhiều chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

- TS Tạ Mạnh Hùng – Cục Phó Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế)

- Bà Lê Thị Hà – Trưởng phòng Quản lý Hoạt động Thương mại Điện tử (Bộ Công Thương)

- BS CKII Nguyễn Vũ Hoàng – Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM

- PGS.TS.DS Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

- ThS Kim Phương – Trưởng phòng Kiểm nghiệm mỹ phẩm, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM

- Ông Nguyễn Tấn Phong – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật (Vecom)

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – Giám đốc Công ty Luật Sở hữu Trí tuệ Điểm Tựa Vàng

- Bà Phan Thị Thanh Thúy – Tổng Giám đốc Minh Khương Group

Hội thảo sẽ quy tụ nhiều diễn giả nổi tiếng

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia y tế, doanh nghiệp và chuyên gia luật cùng nhìn nhận thực trạng, đánh giá tồn tại cả về mặt pháp luật lẫn thực tiễn sản xuất, phân phối để từ đó đề xuất giải pháp khả thi và lâu dài. Hội thảo được kỳ vọng sẽ đưa ra các giải pháp xây dựng thị trường mỹ phẩm minh bạch, an toàn, đặt sức khỏe người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp làm trọng tâm.

Báo Tiền Phong kính mời các chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành mỹ phẩm, cơ sở y tế, nhà phân phối và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực mỹ phẩm tham dự hội thảo. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp chung tay phòng, chống mỹ phẩm giả, nâng cao chất lượng sản phẩm làm đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy ngành mỹ phẩm phát triển bền vững, minh bạch.