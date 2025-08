Cảnh báo, nhiều loại mỹ phẩm công bố sai công dụng

TPO - Quá trình hậu kiểm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường cho thấy, một số sản phẩm sản xuất trong nước không đáp ứng quy định, do đó ngày 5/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường rà soát việc phân loại và công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tuân thủ quy định hiện hành.

TS.Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, từ ngày 15/4/2025, công tác phân loại và công bố tính năng mỹ phẩm đã được triển khai theo Công văn 1098/QLD-MP, dựa trên Hướng dẫn của ASEAN quy định tại Phụ lục 03-MP, Thông tư 06/2011/TT-BYT.

Tuy nhiên, quá trình hậu kiểm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường cho thấy, một số sản phẩm sản xuất trong nước không đáp ứng quy định như: chứa thành phần không phù hợp. Cụ thể, một số sản phẩm có permethrin, hoạt chất diệt côn trùng thuộc nhóm pyrethroid, nằm trong danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hoạt chất này vốn dùng để diệt ve, bọ và điều trị ký sinh trùng, không thuộc phạm vi định nghĩa mỹ phẩm; Một số sản phẩm ghi công dụng, hướng dẫn sử dụng khiến người tiêu dùng nhầm là thuốc; Một số mỹ phẩm ghi chỉ số SPF nhưng tác dụng chống nắng không phù hợp hướng dẫn của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

Để chấn chỉnh, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ Phiếu công bố mỹ phẩm đã cấp, bảo đảm phân loại và công bố đúng quy định; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố với các sản phẩm không đúng bản chất, công bố sai lệch hoặc gây hiểu nhầm là thuốc; cập nhật, phổ biến đầy đủ quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN về các chất cấm, chất giới hạn nồng độ, chất bảo quản, chất màu và chất lọc tia UV để các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ; xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời thu hồi và tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm không bảo đảm an toàn cho người dùng.

Theo Cục Quản lý Dược, việc siết chặt quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng mỹ phẩm “đội lốt thuốc” hoặc chứa hoạt chất không phù hợp, đảm bảo chỉ những sản phẩm đạt chuẩn mới được lưu hành trên thị trường.

Thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm Gel Promed vi phạm chất lượng và ghi nhãn

Ngày 5/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm Gel Promed – Hộp 1 tuýp 30g vi phạm chất lượng. Lô sản phẩm này có số lô SX 010124, ngày sản xuất 08/01/2024, hạn sử dụng 08/01/2027, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 52/22/CBMP-HY. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Starmed, trong khi Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Starmed là đơn vị sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội thực hiện từ mẫu lấy tại Nhà thuốc An Khánh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho thấy sản phẩm chứa Methylparaben, thành phần không có trong công thức đã công bố. Đồng thời, hàm lượng Phenoxyethanol trong mẫu thử đạt 1,08%, vượt mức cho phép 1,0% theo Tham chiếu số 29, Phụ lục VI Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Nhãn và hướng dẫn sử dụng của sản phẩm cũng vi phạm nghiêm trọng khi ghi các công dụng như “ngừa sẹo”, “tái tạo tế bào da mới, mau lành vết thương”, khuyến cáo sử dụng cho nhiều bệnh lý da do virus như tay chân miệng, thủy đậu, zona, sởi, cũng như các vết thương nhỏ, bỏng và mụn viêm. Những nội dung này khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn đây là thuốc điều trị, không phù hợp với bản chất của mỹ phẩm.

Trước những vi phạm trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu hành, sử dụng lô Gel Promed nói trên và trả lại cho cơ sở cung ứng. Các đơn vị phải tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời giám sát quá trình thực hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Hai công ty Starmed có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/8/2025. Đồng thời, doanh nghiệp phải rà soát các lô sản xuất khác; nếu phát hiện lỗi tương tự, phải tiến hành thu hồi khẩn và báo cáo trước ngày 14/8/2025.

Cục Quản lý Dược đã thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 52/22/CBMP-HY và đề nghị Sở Y tế Hà Nội cùng Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm. Hai đơn vị này cũng phải kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của hai công ty Starmed, báo cáo kết quả về Cục trước ngày 14/9/2025. Cục nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.