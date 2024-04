Sắp diễn ra 'đại tiệc' nhạc jazz quốc tế ở Nha Trang

TPO - Quyết định chọn Nha Trang là nơi đăng cai lần đầu tiên chương trình “Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông kỳ vọng sự bùng nổ trong 5 đêm nhạc quy mô lớn ở ngoài trời.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông nhận định, trong sự phát triển của nhạc jazz trên thế giới, Việt Nam đang có nhiều lợi thế. Nghệ sĩ đạt đến trình độ trong khu vực và quốc tế.

Ông Tạ Quang Đông cho biết, với sự cố gắng của Bộ VHTTDL, sự đồng lòng của UBND tỉnh Khánh Hòa, ban tổ chức (BTC) đưa liên hoan jazz quốc tế đến Nha Trang với mong muốn qua festival giới thiệu thêm những giai điệu nhạc jazz đẹp, quảng bá jazz Việt Nam.

"Thông qua các cuộc gặp nghệ sĩ quốc tế tên tuổi, nghệ sĩ Việt Nam có dịp giao lưu, học hỏi. Khán thính giả Việt Nam làm quen với jazz quốc tế. Một trong những trọng tâm, trọng điểm của chương trình này là qua đó tiếp thêm sức lực cho sự phát triển của du lịch Khánh Hòa, mang thêm khách du lịch cho Khánh Hòa”, ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Nhuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa - cho biết, từ 27/4-1/5, du khách và khán giả được thưởng thức miễn phí 5 đêm nhạc jazz với các chủ đề khác nhau: The spotlight of jazz, The Latin night, Jazz Flows, Living the legend và The Collection tại hai sân khấu Quảng trường 2/4 và sân bóng Thanh Niên.

Lãnh đạo Sở VHTT Khánh Hòa thông tin, không gian quảng trường đủ cho 4.000 khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc. Đây cũng là điểm nhấn dịp 30/4 để hút du khách. Dịp này tỉnh Khánh Hòa có thể giới thiệu một số tour, điểm đến để giới thiệu với nghệ sĩ quốc tế.

Giám đốc âm nhạc Hoàng Anh Minh tiết lộ, BTC mời khoảng 200 nghệ sĩ, trong đó gần 100 nghệ sĩ nhạc jazz Việt Nam và quốc tế đến từ Hàn Quốc, Singapore và Mỹ. Trong số các tên tuổi nghệ sĩ quốc tế có Chico Freeman.

Ông Minh rằng jazz tưởng chừng khó thưởng thức, nhưng khán thính giả Việt Nam vẫn thường nghe những giai điệu đẹp. Đây là dịp để jazz quốc tế tiếp cận đông đảo công chúng.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, thời điểm công bố chương trình khá sát kỳ nghỉ lễ, bởi khâu tổ chức và mời nghệ sĩ gặp không ít khó khăn. “Nếu chúng ta tổ chức thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương, rất có thể Khánh Hòa sẽ tiếp tục là nơi đăng cai các kỳ tiếp theo”, ông Tạ Quang Đông nêu và kỳ vọng ở tiềm năng và sức hút của Nha Trang khi phát triển du lịch âm nhạc.