Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Sắp có 'cuộc diễu hành hành tinh' cuối cùng của năm 2025

Hà Thu

TPO - Sáu hành tinh lân cận của Trái đất gồm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương sẽ đồng loạt xuất hiện trên bầu trời đêm Chủ nhật 17/8.

Sáu hành tinh gồm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương sẽ cùng xuất hiện trên bầu trời đêm trong gần một tuần, bắt đầu từ Chủ Nhật ngày 17/8. "Cuộc diễu hành hành tinh" khá hiếm gặp này, đôi khi bị nhầm lẫn là sự liên kết các hành tinh, sẽ tiếp tục cho đến thứ Tư ngày 20/8.

1.jpg
Một "cuộc diễu hành" gồm sáu hành tinh, trong đó bốn hành tinh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sẽ được nhìn thấy vào tháng 8 này. (Ảnh: Peter Zay/Anadolu)

Sự hội tụ thiên thể, được nhìn thấy lần cuối vào tháng 2 năm nay, sẽ xuất hiện trên bầu trời phía đông khoảng một giờ trước khi mặt trời mọc. Mặc dù hầu hết các hành tinh này đã xuất hiện trên bầu trời buổi sáng trong nhiều tuần, Sao Thủy sẽ tham gia vào cuộc trình diễn lần này, nâng tổng số hành tinh từ năm lên sáu.

Cuộc diễu hành của 6 hành tinh trên bầu trời Trái đất

Dưới bầu trời quang đãng, bạn sẽ có thể nhìn thấy Sao Kim , Sao Mộc và Sao Thổ . Sao Thủy sẽ gần đường chân trời hơn nhưng vẫn đủ sáng để hầu hết người quan sát có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, Sao Thiên Vương (nằm giữa Sao Mộc và Sao Thổ trên bầu trời) và Sao Hải Vương (gần Sao Thổ trên bầu trời) quá mờ và quá xa để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách duy nhất để nhìn thấy hai hành tinh băng khổng lồ này là sử dụng một kính thiên văn tốt.

Mặc dù sáu hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời cùng một lúc là khá hiếm, nhưng vẻ đẹp của hiện tượng này sẽ được tăng lên rất nhiều nhờ trăng lưỡi liềm đang tàn.

Vào ngày 17 và 18/8, trăng lưỡi liềm sẽ mọc phía trên Sao Mộc và Sao Kim. Hai hành tinh sáng nhất trên bầu trời đêm hiện đang dần di chuyển ra xa nhau sau một lần giao hội cực kỳ gần vào ngày 12/8 vừa qua.

Sao Thủy có thể được nhìn thấy bên dưới Sao Mộc và Sao Kim, nhưng sẽ dễ dàng quan sát hơn vào ngày 19/8. Vào sáng 19/8 và ngày 20/8, một mặt trăng lưỡi liềm mỏng sẽ ở rất gần Sao Mộc và Sao Kim, một điểm nhấn trực quan của "cuộc diễu hành hành tinh" lần này.

Vào khoảng ngày 21/8, Sao Thủy sẽ bắt đầu rơi trở lại vùng sáng chói của Mặt Trời và trở nên khó quan sát hơn.

Theo ứng dụng Star Walk, sẽ có hai cuộc diễu hành sáu hành tinh vào năm 2026: một cuộc sau hoàng hôn vào tháng 2 và một cuộc trước bình minh vào tháng 8 của năm 2026.

Hà Thu
Live Science
#diễu hành hành tinh cuối năm 2025 #hiện tượng hội tụ các hành tinh trên bầu trời #sáu hành tinh xuất hiện cùng lúc #quan sát hành tinh bằng mắt thường #sao Thủy #Sao Kim #Sao Mộc #Sao Thổ #hiện tượng thiên văn tháng 8 năm 2025 #trăng lưỡi liềm và cuộc diễu hành hành tinh #quan sát hành tinh bằng kính thiên văn #hiếm gặp các cuộc diễu hành hành tinh #ứng dụng theo dõi thiên thể GEOHUB

Xem thêm

Cùng chuyên mục