Sắp có 'cuộc diễu hành hành tinh' cuối cùng của năm 2025

Sáu hành tinh gồm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương sẽ cùng xuất hiện trên bầu trời đêm trong gần một tuần, bắt đầu từ Chủ Nhật ngày 17/8. "Cuộc diễu hành hành tinh" khá hiếm gặp này, đôi khi bị nhầm lẫn là sự liên kết các hành tinh, sẽ tiếp tục cho đến thứ Tư ngày 20/8.

Một "cuộc diễu hành" gồm sáu hành tinh, trong đó bốn hành tinh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sẽ được nhìn thấy vào tháng 8 này. (Ảnh: Peter Zay/Anadolu)

Sự hội tụ thiên thể, được nhìn thấy lần cuối vào tháng 2 năm nay, sẽ xuất hiện trên bầu trời phía đông khoảng một giờ trước khi mặt trời mọc. Mặc dù hầu hết các hành tinh này đã xuất hiện trên bầu trời buổi sáng trong nhiều tuần, Sao Thủy sẽ tham gia vào cuộc trình diễn lần này, nâng tổng số hành tinh từ năm lên sáu.

Cuộc diễu hành của 6 hành tinh trên bầu trời Trái đất

Dưới bầu trời quang đãng, bạn sẽ có thể nhìn thấy Sao Kim , Sao Mộc và Sao Thổ . Sao Thủy sẽ gần đường chân trời hơn nhưng vẫn đủ sáng để hầu hết người quan sát có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, Sao Thiên Vương (nằm giữa Sao Mộc và Sao Thổ trên bầu trời) và Sao Hải Vương (gần Sao Thổ trên bầu trời) quá mờ và quá xa để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách duy nhất để nhìn thấy hai hành tinh băng khổng lồ này là sử dụng một kính thiên văn tốt.

Mặc dù sáu hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời cùng một lúc là khá hiếm, nhưng vẻ đẹp của hiện tượng này sẽ được tăng lên rất nhiều nhờ trăng lưỡi liềm đang tàn.

Vào ngày 17 và 18/8, trăng lưỡi liềm sẽ mọc phía trên Sao Mộc và Sao Kim. Hai hành tinh sáng nhất trên bầu trời đêm hiện đang dần di chuyển ra xa nhau sau một lần giao hội cực kỳ gần vào ngày 12/8 vừa qua.

Sao Thủy có thể được nhìn thấy bên dưới Sao Mộc và Sao Kim, nhưng sẽ dễ dàng quan sát hơn vào ngày 19/8. Vào sáng 19/8 và ngày 20/8, một mặt trăng lưỡi liềm mỏng sẽ ở rất gần Sao Mộc và Sao Kim, một điểm nhấn trực quan của "cuộc diễu hành hành tinh" lần này.

Vào khoảng ngày 21/8, Sao Thủy sẽ bắt đầu rơi trở lại vùng sáng chói của Mặt Trời và trở nên khó quan sát hơn.

Theo ứng dụng Star Walk, sẽ có hai cuộc diễu hành sáu hành tinh vào năm 2026: một cuộc sau hoàng hôn vào tháng 2 và một cuộc trước bình minh vào tháng 8 của năm 2026.