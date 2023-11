Sáng sớm đã phát hiện 2 tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn

TPO - Kiểm tra 250 tài xế tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TPHCM), lực lượng CSGT phát hiện 2 tài xế xe buýt có nồng độ cồn trong khí thở.

Lúc 4h30 ngày 28/11, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp với Đội CSGT trật tự Công an quận Bình Tân kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế tại Bến xe Miền Tây, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Sau gần 2 giờ, tổ công tác kiểm tra 250 tài xế điều khiển xe khách, xe buýt, xe trung chuyển ra, vào bến và phát hiện 2 tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn trong khí thở.

Cụ thể, tài xế T.V.H. chuẩn bị điều khiển xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) xuất bến thì được tổ công tác kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn 0,185mg/lít khí thở. Qua làm việc, ông H. cho biết tối hôm qua có uống bia trong lúc đi ăn tiệc.

Tổ công tác phát hiện ông L.H.P. tài xế xe buýt số 10 (tuyến Bến xe Đại học Quốc gia TP HCM - Bến xe Miền Tây) vi phạm nồng độ cồn mức 0,100mg/lít khí thở. Theo trình bày của tài xế P., tối hôm qua có uống 2 ly bia cho dễ ngủ nhưng không ngờ sáng này vẫn còn nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng và tạm giữ 2 xe buýt theo quy định.