Xử lý chuyên đề về nồng độ cồn thực hiện liên tục, không có ngày nghỉ

TPO - Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ xử lý chuyên đề về nồng độ cồn liên tục, không có ngày nghỉ và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ngày 25/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, việc xử lý chuyên đề về nồng độ cồn của lực lượng CSGT là liên tục, không có ngày nghỉ và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo Cục CSGT, trong hơn 1 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, tổ công tác của Bộ Công an đã triển khai ở 58 địa phương, qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương 6.119 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Với sự quyết liệt trong xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và trước liền kề” - Cục CSGT thông tin.

Cụ thể, các tổ công tác đã tổ chức 316 ca kiểm tra nồng độ cồn, trực tiếp kiểm soát 197.932 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý 6.391 trường hợp vi phạm.

Trong đó 6.119 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 46 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Qua xác minh ghi nhận 232 trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức. Các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định, Cục CSGT còn gửi thông báo về cơ quan, đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của cơ quan.

Ngoài ra, các tổ công tác đã phát hiện, trực tiếp, bắt giữ, lập biên bản, bàn giao cho công an địa phương khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép; 3 vụ, 3 đối tượng chống người thi hành công vụ; 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức…

Với sự quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đó, từ ngày 30/8 - 15/10, tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia đã giảm rõ rệt cả 3 tiêu chí.

Cụ thể, tai nạn giao thông nguyên nhân do sử dụng rượu bia xảy ra 50 vụ, làm chết 19 người, bị thương 48 người; so với cùng kỳ giảm 30 vụ, giảm 21 người chết, giảm 16 người bị thương. Số vụ tai nạn giao thông liên hoàn cũng giảm so với cùng kỳ.

Theo đại diện Cục CSGT, những con số về tai nạn giao thông nguyên nhân do sử dụng rượu bia, vi phạm nồng độ cồn đã chứng minh cho hiệu quả của việc quyết liệt xử lý vi phạm của các tổ công tác Bộ Công an.