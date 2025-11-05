Sáng mai, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm: 'Tài sản mã hóa từ vùng xám đến thí điểm'

TPO - Sau một thời gian dài bỏ ngỏ trong khoảng trống pháp lý, Việt Nam đang bước vào giai đoạn thí điểm quản lý và phát triển tài sản mã hóa, đánh dấu một bước ngoặt mới trong phát triển kinh tế số.

Thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam trong thời gian qua phát triển với tốc độ nhanh chóng. Việt Nam được xếp vào nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới, với quy mô ước tính hơn 220 tỷ USD giá trị tài sản mã hóa và khoảng 20 triệu người sở hữu. Tuy nhiên, tài sản mã hóa đã có một thời gian dài trong "vùng xám" pháp lý, điều này khiến nhiều dự án tài sản mã hóa đã bị lợi dụng thành công cụ lừa đảo, từ huy động vốn đa cấp trá hình, sàn đầu tư ảo đến mô hình "token hóa bất động sản" không có thật.

Chỉ 5 năm qua, hàng trăm nghìn nhà đầu tư Việt Nam đã mất hàng chục nghìn tỷ đồng từ các vụ lừa đảo; điển hình như các vụ Antex, Ifan, Pincoin, Sky Mining, Coolcat, Lion Group...

Số liệu của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cho thấy chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Trong đó, riêng các hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa lên tới hơn 1.500 kênh, hội nhóm.

Tọa đàm diễn ra vào lúc 8h30, thứ Năm ngày 6/11/2025, tại Tầng 9 trụ sở Báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước thực tiễn đó, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra bước ngoặt mới trong cấu trúc thị trường vốn - nơi tài sản mã hóa có thể trở thành kênh huy động và phân bổ vốn hợp pháp, minh bạch.

Nhằm làm rõ cơ hội, thách thức và thông tin một số nội dung quan tâm cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong giai đoạn thí điểm này, Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Tọa đàm: “Tài sản mã hóa từ vùng xám đến thí điểm: Giải pháp đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả” với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp công nghệ - tài chính, các ngân hàng, quỹ đầu tư.

Tọa đàm được kỳ vọng sẽ mở ra diễn đàn chính thống để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận, tìm tiếng nói chung về mô hình thí điểm minh bạch - an toàn - hiệu quả, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Bạn đọc quan tâm có câu hỏi xin gửi về địa chỉ: duonghung.tienphong@gmail.com