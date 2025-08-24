Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Sẵn sàng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại quảng trường Ba Đình

TPO

TPO - Các khối tham gia diễu binh, diễu hành đã lần lượt tập kết tại khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

report Người dân giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với chiến sỹ diễu binh
z6940097741537-7ce45cb60050a339d837024b58c0c00e.jpg
z6940086531841-81dcc901ee56c0edc20d3975abec490b.jpg
z6940086183228-d83ce48a80e572ae585ef0d98788c57d.jpg
z6940085632158-06b61f8f99c438a2001221a897166115.jpg
z6940085213488-c67715061be385ccd6c9281def9171c5.jpg
z6940097984046-0faf1a178e3ddc1922b1d483212d944e.jpg

Công Hướng

report Du khách nước ngoài và đông đảo người dân háo hức xem diễu binh, diễu hành
z6940057430408-1e492ce0bd678a4fd86eb91356b84b60.jpg
z6940057413161-8f69ae293984697a1148d346fe93fa4b.jpg
z6940057434371-b5781829b28e72a9cf5c1ae742180dbd.jpg
z6940057455697-29964ed0363db239ca12294f450dee14.jpg
z6940057439593-d5fe410ad829e98be83d220625d50044.jpg
z6940057443444-fae38d0b89168a3edd0c81e752330a7b.jpg

Xuân Tùng

report Dàn xe tăng, thiết giáp di chuyển về khu vực quảng trường Ba Đình
z6939990011942-3ac79280984618a2d62e6d3ce5dfec07.jpg
z6939990082884-9c8917c69396af3492e65d79f79d8b53.jpg
z6939990014863-c8250c36d6e648aa7ece34c708078bf3.jpg
z6939990075134-822076e1783be0cfda4ab9c85a786865.jpg
z6939990042393-b964231a7eb1256f78f5fdad0c0d5880.jpg

Công Hướng

report Các khối diễu binh ở khu vực quảng trường Ba Đình trước giờ hợp luyện
gen-h-23.jpg
Các khối diễu binh tập luyện tại khu vực quảng trường Ba Đình trước giờ hợp luyện. Ảnh: Duy Phạm
gen-h-22.jpg
gen-h-21.jpg
gen-h-27b.jpg
gen-h-27.jpg
gen-h-31b.jpg
gen-h-31.jpg

Duy Phạm

report Quy mô buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2

Dự kiến 20h hôm nay diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Tương tự buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình hôm 21-8, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc; khối đi bộ, khí tài thuộc các quân, binh chủng của Quân đội, Công an; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia…; các khối diễu hành đại diện công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài

Lực lượng tham gia tổng hợp luyện tổng cộng có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.

Theo kế hoạch, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

TPO
