Sẵn sàng khởi công 'đại dự án' cao tốc Bắc - Nam

TPO - Tỉnh Quảng Ngãi được chọn là điểm cầu trung tâm trong ba điểm cầu Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang để khởi công 12 dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025. Lễ khởi công dự án dự kiến được tổ chức ngày 1/1/2023 tại thôn Phước An, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức.

Lễ khởi công dự án dự kiến được tổ chức ngày 1/1/2023, tại thôn Phước An, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đối với 9 điểm cầu còn lại, giao cho lãnh đạo các địa phương dự. Phương thức tổ chức cầu truyền hình trực tuyến.

Ngày 26/12, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đi kiểm tra công tác thực hiện giải phóng mặt bằng và hiện trường địa điểm tổ chức lễ khởi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025.

Qua kiểm tra hiện trường, nghe nhà thầu báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy yêu cầu, đơn vị thi công địa điểm lễ khởi công cần mở rộng thêm diện tích tổ chức sự kiện, nhất là bãi đậu, đổ xe. Đây là sự kiện lớn nên trách nhiệm các bên liên quan phải cao nhất, chu đáo nhất để không xảy ra sai sót.

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, tỉnh Quảng Ngãi rất vinh dự được Chính phủ, Bộ GTVT tin tưởng chọn làm điểm cầu chính, trong 3 điểm cầu tổ chức lễ khởi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025.

“Sự kiện này Bộ GTVT chủ trì, nhưng diễn ra tại Quảng Ngãi thì tỉnh Quảng Ngãi xem đây là danh dự và trách nhiệm của tỉnh. Do đó, địa phương sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung thực hiện, hỗ trợ các đơn vị tổ chức sự kiện, công tác đưa đón một cách tốt nhất để lễ khởi công diễn ra một cách tốt nhất, đảm bảo về an ninh, an toàn. Công tác đón tiếp các đoàn cũng phải thật sự chu đáo. Không để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong lễ khởi công kể cả của tỉnh và Bộ GTVT”, ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, từ nay đến thời điểm diễn ra lễ, phải tập trung giải quyết những phát sinh. Trong đó, không để xảy ra trùng lắp, sót việc thì các cơ quan liên quan, nhất là chuẩn bị mặt bằng, cầu truyền hình trực tuyến… Nhất quyết không để thiếu nơi đậu đỗ xe. Đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện danh sách khách mời dự lễ để tỉnh phối hợp trong đón tiếp, bố trí nơi nghỉ.

“Tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm toàn bộ trước Thủ tướng trong công tác chuẩn bị, hậu cần, đón tiếp. Công tác đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn trước trong và sau lễ”, ông Minh khẳng định.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88km; trong đó đoạn đi qua Quảng Ngãi dài 60,30km trên địa bàn 4 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Đến ngày 26/12 tỉnh đã phê duyệt 56 phương án bồi thường, thu hồi 355,12/496,6ha, đạt 71,8% tổng diện tích giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến ngày 31/12, công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh sẽ đạt được 76,8% chiều dài toàn tuyến.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây dựng 23/23 khu tái định cư. Về giải ngân vốn, dự kiến đến 30/12, Quảng Ngãi sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn được Bộ GTVT bố trí trong năm 2022.