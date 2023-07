Sách giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên bị tố có nội dung khiêu dâm

TPO - Một cuốn sách hướng dẫn tình dục cho thanh thiếu niên đang bị phản ứng dữ dội vì chứa những nội dung được cho là trần trụi quá mức và không phù hợp. Nhà phân phối thậm chí phải rút sách khỏi kệ vì nhân viên bị tấn công.

Xuất bản lần đầu vào tháng 5, Welcome to Sex: Your no-silly-questions guide to sexuality, pleasure and figuring it out được mô tả là cuốn sách hướng dẫn thẳng thắn, phù hợp lứa tuổi về tình dục và bản năng tình dục cho thanh thiếu niên thuộc mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh không nghĩ vậy.

Ngày 16/7, Chris Primod, dẫn chương trình podcast người Australia, đăng bài trên Instagram bày tỏ sự phẫn nộ sau khi nhìn thấy một số nội dung trong cuốn sách. Ông cũng lên án chuỗi cửa hàng bách hóa Big W của xứ sở chuột túi vì bày bán sách.

“Big W Australia tiếp tục tích trữ những cuốn sách đang dạy dỗ, cho con cái chúng ta xem những tài liệu khiêu dâm và không phù hợp. Đây không phải là lần đầu Big W bán những cuốn sách như thế này dành cho trẻ em”.

Trong video, Primod lướt qua các phần khác nhau của cuốn sách. Anh nhấn mạnh sách thảo luận kèm hình ảnh minh họa về kích thước bộ phận sinh dục nam, khuynh hướng tình dục và bản dạng giới, cũng như các hoạt động, tư thế chi tiết, trần trụi.

Primod lo ngại việc bày bán những cuốn sách như vậy một cách công khai có thể khiến trẻ em thành mục tiêu gạ tình hoặc tấn công tình dục.

Bài đăng của Primod nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Các ý kiến trái chiều từ phụ huynh khác được để lại ở phần bình luận.

Nhiều người cho rằng giáo dục giới tính là điều cần thiết, nhưng nội dung phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng, phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ vị thành niên, chứ không phải thái quá và khiêu dâm như sách do Yumi Stynes và bác sĩ Melissa Kang viết. Một số chất vấn ý định thực sự của tác giả và đơn vị phân phối.

Bên cạnh đó, một bộ phận đánh giá sách hữu ích, mang đến kiến thức tổng quan và thẳng thắn về tình dục. Theo họ, so với để con tự mày mò trên internet, cuốn sách do chuyên gia viết ra an toàn và chính xác hơn. Họ nói thêm nếu cha mẹ nào phản đối nội dung sách, họ có thể chọn không mua.

Ban đầu, người phát ngôn của Big W khẳng định trên news.com.au cuốn sách là công cụ mang tính giáo dục, phù hợp với mọi lứa tuổi và nội dung được tham khảo từ các chuyên gia sức khỏe vị thành niên phù hợp với sự phát triển, trải nghiệm ban đầu của thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi.

“Phần nuôi dạy con cái được sắp xếp trong sách để cha mẹ có thể tự đưa ra quyết định về những gì phù hợp với gia đình mình”, hãng cho biết.

Tuy nhiên, Big W sau đó quyết định không bán sách trực tiếp do nhân viên tại các cửa hàng bị tấn công.

“Chúng tôi biết có nhiều quan điểm khác nhau về cuốn sách. Tuy nhiên, thật đáng thất vọng khi có nhiều vụ lạm dụng nhắm vào nhân viên cửa hàng chúng tôi. Để giữ an toàn nhân viên và khách hàng của chúng tôi, cuốn sách sẽ chỉ được bán thông qua hình thức online”, phát ngôn viên nói với Nine News.

