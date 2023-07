Rút giấy phép kinh doanh, xử phạt 15 triệu đồng quán bar New Dahlia

TPO - Để xảy ra tình trạng nhiều khách hàng sử dụng trái phép chất ma túy, chủ quán bar New Dahlia (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) vừa bị rút giấy phép kinh doanh và xử phạt 15 triệu đồng.

Ngày 3/7, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với chủ quán bar New Dahlia vì để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Ngoài ra, UBND huyện Đức Trọng còn quyết định áp dụng hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của chủ quán bar này với thời hạn 9 tháng.

Quán bar này do bà Phan Thị Trúc My (36 tuổi, ngụ ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) làm chủ.

Như báo Tiền Phong thông tin, vào 1h30 ngày 26/6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an thị trấn Liên Nghĩa đột xuất kiểm tra điểm có nguy cơ về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar New Dahlia (đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa).

Qua kiểm tra, công an phát hiện quán bar này đang hoạt động với 21 bàn, 96 khách và 40 nhân viên (trong đó có 10 vệ sĩ và 30 nhân viên phục vụ). Tại bàn Vip 11 có 1 gói bột màu trắng nghi là ma túy và 1 lọ sứ màu trắng được đối tượng khai nhận dùng để sử dụng ma túy; đồng thời 5 khách tại bàn này đều dương tính với ma túy.

Test nhanh những người đang có mặt tại New Dahlia, lực lượng chức năng phát hiện 26 khách hàng (22 nam và 4 nữ) dương tính với chất ma túy và đều khai nhận có sử dụng ma túy.