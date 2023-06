Phát hiện hàng chục dân chơi ‘dính’ ma túy ở bar Dahlia

TPO - Đột kích quán bar Dahlia, lực lượng công an ở Lâm Đồng phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy, trong đó 5 đối tượng có dấu hiệu của tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đầu giờ sáng 26/6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an thị trấn Liên Nghĩa kiểm tra điểm có nguy cơ về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Dahlia (đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa).

Thời điểm đó, quán bar này có 96 khách và 40 nhân viên phục vụ. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 26 khách (22 nam và 4 nữ) dương tính với ma túy.

Đặc biệt, khi kiểm tra tại bàn Vip 11, lực lượng công an phát hiện H.V. (23 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) cùng 4 đối tượng gồm N.Đ.L (28 tuổi), B.X.T (28 tuổi), T.C.G (29 tuổi) và N.Q.T (35 tuổi, cùng trú huyện Lâm Hà) có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, đêm 25/6, sau khi nhậu tại thị trấn Nam Ban (Lâm Hà), 4 đối tượng (N.Đ.L, B.X.T, T.C.G và N.Q.T) rủ nhau đi taxi ra bar Dahlia chơi.

Tại đây, N.Q.T rủ cả nhóm góp tiền mua ma túy Ketamine để sử dụng. Cả nhóm thống nhất rằng N.Q.T mua ma túy, còn tiền bạc thì tính toán chia nhau sau.

N.Q.T liên hệ với H.V. (tiếp viên của quán bar) hỏi mua ma túy. V. đồng ý hỏi mua ma túy giúp nhóm này, liên hệ và được báo giá 3,5 triệu đồng, cộng với 500 ngàn đồng tiền xe đưa ma túy từ TP Đà Lạt xuống.

Khi V. trao đổi lại thông tin này, N.Q.T đồng ý, chuyển khoản tiền mua ma túy cho nữ tiếp viên.

Một lúc sau, có người đến giao ma túy thì V. nhận, trả tiền rồi mang ma túy vào cho N.Q.T. Đối tượng này bỏ ma túy ra cho cả nhóm sử dụng, số còn lại đang để trên bàn thì công an ập vào kiểm tra, phát hiện.

Sau khi lấy lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt quả tang 5 đối tượng trên, niêm phong gói chất trắng nghi là ma túy để trưng cầu giám định.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng trên vì có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, công an còn tạm giữ 25 bình sử dụng sisa cùng 3 hộp sisa (còn nguyên), 81 chai rượu ngoại, hàng chục thùng bia chưa xuất trình được hóa đơn, chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ.