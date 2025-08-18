Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Tĩnh:

Rượu Chivas, Royal salute bị tịch thu, đấu giá hơn 1,4 tỷ đồng

Phạm Trường
TPO - Lô tài sản gồm các loại rượu có nhãn hiệu nước ngoài như Royal salute 21, Chivas regal 18... là các tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 1,4 tỷ đồng để tìm khách hàng.

Ngày 18/8, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật (ở Hà Tĩnh) cho biết đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ mang ra đấu giá lô tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, gồm 1.663 chai rượu nhãn hiệu nước ngoài.

Trong lô tài sản này chủ yếu là các loại có nhãn hiệu: Chivas regal 18, Royal salute 21; The Glenliviet, Black label; Red label; The Singleton 12....

ol.jpg
ola.jpg
Hình ảnh lô rượu nhãn hiệu nước ngoài bị Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Công an địa phương cho biết, nguồn gốc số tài sản trên là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Giá khởi điểm của lô rượu nhãn hiệu nước ngoài này là hơn 1 tỷ 400 triệu đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác.

Theo thông báo, để tham gia đấu giá, người đấu giá phải đặt tiền trước 200 triệu đồng; 200.000 đồng/hồ sơ. Hình thức, phương thức là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính, phương thức trả giá lên. Mỗi bước giá 30 triệu đồng.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 13/8 đến 25/8. Việc công bố giá thực hiện vào ngày 28/8.

Phạm Trường
