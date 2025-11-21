Rossi Duocomfort: Bộ giải pháp làm nóng thông minh cho không gian sống tiện nghi mùa lạnh

Trong nhịp sống hiện đại, những phút giây riêng tư để thả lỏng và tái tạo năng lượng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Và giữa hơi ấm cùng ánh sáng dịu trong căn phòng tắm, người ta tìm thấy cho mình một “góc nghỉ dưỡng tại gia” – nơi khởi đầu và khép lại một ngày sống trọn vẹn. Trong không gian ấy, từng chi tiết nhỏ cũng đủ tạo nên sự khác biệt: nước ấm vừa độ, chiếc khăn khô mềm, hơi nóng lan tỏa đều khắp căn phòng.

Hiểu được nhu cầu đó, Tân Á Đại Thành giới thiệu Bộ giải pháp làm nóng thông minh Rossi DuoComfort – sự kết hợp đồng bộ giữa bình nước nóng Rossi Touch và máy sấy khăn Rossi Comfort, mang đến tiện nghi trọn vẹn cho không gian phòng tắm hiện đại.

Một không gian thư giãn hoàn hảo bắt đầu từ những chi tiết nhỏ và sự tiện nghi đồng bộ của Rossi DuoComfort.

Trải nghiệm tiện nghi “một chạm”

Với Rossi DuoComfort, việc tận hưởng hơi ấm mỗi ngày trở nên đơn giản và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Điều khiển thông minh: Chủ nhân căn nhà có thể điều khiển bình nước nóng Rossi Touch hoặc máy sấy khăn Rossi Comfort ngay trên ứng dụng TADT Smart chỉ bằng một chạm trên điện thoại, hoặc hẹn giờ theo thói quen sinh hoạt.

Sẵn sàng không chờ đợi: Nhờ khả năng kết nối Wi-Fi thông minh, toàn bộ thiết bị có thể vận hành tự động theo lịch sinh hoạt: bình nước nóng sẵn sàng vào buổi sáng, khăn được sấy ấm để giữ ấm trọn vẹn cho khách hàng.

Ngay cả khi không có sóng Wi-Fi, người dùng vẫn có thể điều khiển bình nước nóng thông qua các nút cảm ứng trên máy sấy khăn, đảm bảo mọi trải nghiệm đều liền mạch, thuận tiện nhờ kết nối Bluetooth đồng bộ giữa hai thiết bị.

Kết nối hoàn hảo với một chạm , cho nước nóng ngay

Công nghệ tích hợp, An toàn vượt trội

Đằng sau những phút giây thư giãn ấy là một hệ thống công nghệ được phát triển với triết lý “an toàn – thông minh – thân thiện”.

Bình nước nóng Rossi Touch: Được trang bị kết nối Wi-Fi, công nghệ kháng khuẩn Ag+, ruột bình Titan siêu bền và thanh đốt hiệu suất cao, chống ăn mòn vượt trội, giúp nước luôn sạch và duy trì nhiệt ổn định. Hệ thống vận hành ổn định, tiêu thụ năng lượng tối ưu, tiết kiệm điện năng.

Máy sấy khăn Rossi Comfort: Việc sấy khăn không chỉ giúp khăn luôn được ấm dễ chịu mà còn giúp giữ khăn luôn giữ được mùi thơm, máy còn có khả năng sấy phòng giúp tránh tình trạng ẩm mốc đặc trưng của mùa nồm miền Bắc.

Hai sản phẩm được đồng bộ hóa trong cùng một hệ sinh thái, tự động vận hành và bảo vệ người dùng trong suốt quá trình sử dụng. Rossi DuoComfort giống như người bạn tận tâm – âm thầm chăm sóc bạn qua từng chi tiết nhỏ: hơi ấm, làn nước, chiếc khăn ấm mềm.

Sự lựa chọn thiết yếu cho không gian sống hiện đại

Khi xu hướng chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống ngay tại nhà ngày càng lan tỏa, việc đầu tư cho không gian phòng tắm đã trở thành nhu cầu thiết yếu.

Một bộ giải pháp làm nóng đồng bộ như Rossi DuoComfort không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, mà còn giúp tối ưu năng lượng, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí. Từ thiết kế tinh gọn, tính năng thông minh đến hệ thống bảo hành điện tử toàn quốc, sản phẩm thể hiện cam kết của Tân Á Đại Thành trong việc mang đến cho người Việt trải nghiệm sống tiện nghi, an tâm và bền vững.

Công nghệ của sự chăm sóc

Ở Rossi DuoComfort, công nghệ không chỉ để làm nóng nước hay sấy khăn, mà để sưởi ấm con người – bằng sự tiện nghi, an toàn và thấu hiểu. Mỗi khi hơi ấm lan khắp không gian, đó không chỉ là sự thoải mái, mà còn là cảm giác được quan tâm. Bởi cuối cùng, điều ai cũng tìm kiếm trong cuộc sống hiện đại, chính là những khoảnh khắc được chăm sóc – nhẹ nhàng, bình yên và trọn vẹn mỗi ngày.