ROG Exclusive Store by An Phát: Check-in nhận quà – Bốc thăm trúng lớn – Ưu đãi chỉ có trong ngày khai trương

Sáng nay, không khí tại khu vực 158-160 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP. HCM trở nên đặc biệt sôi động khi ROG Exclusive Store by An Phát – cửa hàng trải nghiệm chuyên biệt của ROG tại khu vực phía Nam – chính thức khai trương.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa ASUS và An Phát Computer, đồng thời mở ra không gian trải nghiệm hiện đại, nơi khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp các dòng sản phẩm laptop gaming và thiết bị công nghệ cao cấp mang thương hiệu ROG.

Ưu đãi – Quà tặng – Trúng thưởng: Một ngày duy nhất, cơ hội duy nhất

Ngay trong ngày khai trương, ROG Exclusive Store triển khai loạt hoạt động hấp dẫn dành cho khách tham quan. Từ đầu giờ chiều, dòng người đổ về cửa hàng mỗi lúc một đông hơn để tham gia các chương trình check-in nhận quà, săn khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng.

300 phần quà cực hấp dẫn đang được trao tặng cho khách hàng đầu tiên thực hiện đầy đủ thử thách tại sự kiện như: chơi Valorant tại khu trải nghiệm, đánh giá cửa hàng trên Google Maps và đăng ảnh check-in kèm hashtag lên mạng xã hội.

“Giờ vàng khai trương” và bốc thăm nhận quà

Từ 13h đến 14h, chương trình Giờ vàng khai trương diễn ra với mức ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng mua laptop ASUS trong khung giờ này. Nhiều dòng sản phẩm được giảm giá trực tiếp hoặc tặng kèm quà tặng có giá trị.

Ngay sau đó, từ 14h đến 15h, sự kiện tiếp nối bằng chương trình bốc thăm trúng thưởng, với các phần quà công nghệ hấp dẫn gồm: laptop gaming ASUS, bàn phím cơ, chuột ROG, và nhiều phụ kiện chính hãng khác.

Đây được xem là điểm nhấn được mong chờ nhất trong ngày, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng yêu công nghệ và khách hàng đến tham quan.

Tiếp tục chuỗi hoạt động trong buổi chiều và buổi tối

Sự kiện diễn ra đến 20h tối với hoạt động nổi bật là giao lưu và thi đấu game cùng TheAnh96 – streamer nổi tiếng trong cộng đồng eSports Việt Nam. Tại ROG Gaming Zone – khu trải nghiệm được đầu tư bài bản, khách tham dự sẽ có cơ hội thi đấu trực tiếp, giao lưu, đồng thời kiểm nghiệm sức mạnh của các thiết bị gaming thực chiến.

Một bước đi chiến lược từ An Phát và ASUS

Phát biểu tại buổi họp báo sáng nay, đại diện An Phát Computer cho biết: “ROG Exclusive Store không chỉ là điểm bán hàng, mà là không gian kết nối cộng đồng, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm, thi đấu và trao đổi đam mê công nghệ.”

Sự kiện khai trương lần này đánh dấu sự hiện diện chính thức của hệ thống cửa hàng Exclusive Store của ASUS nói chung và ROG nói riêng tại khu vực phía Nam, mở ra hướng đi mới cho việc mở rộng mạng lưới bán lẻ công nghệ chuyên sâu, kết hợp trải nghiệm thực tế và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.

Sự kiện khai trương ROG Exclusive Store by An Phát diễn ra xuyên suốt đến 20h tối nay, ngày 26/7/2025. Cửa hàng mở cửa tự do, chào đón tất cả khách tham quan đến trải nghiệm không gian công nghệ đậm chất gaming và tham gia loạt hoạt động hấp dẫn chỉ có trong ngày khai trương.