Rapper Wowy trích máu làm mực vẽ tranh để triển lãm

TPO - “Lão đại” Wowy - một trong 4 giám khảo quyền lực của liveshow đình đám Rap Viet vừa tổ chức triển lãm tranh mang tên “Tận cùng giấc mơ cùng tận”. Điều đặc biệt, trong triển lãm có những bức tranh được Wowy trích máu của chính mình để tạo lên.

Wowy không chỉ là một rapper nổi tiếng, có tiếng nói và sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng giới đam mê Hip-Hop và Rap tại Việt Nam mà đã từ lâu, Wowy còn là một nghệ sỹ đam mê với nghệ thuật vẽ Graffiti.

Ngay từ khi còn nhỏ, Wowy đã thể hiện tài năng vẽ đường phố của mình và được giới Graffiti đánh giá cao. Chính sự đam mê đó đã khiến Wowy có cảm hứng để ra ca khúc HIT Khu tao sống được giới mê Rap biết đến và làm lên tên tuổi của “lão đại” trong công đồng Rap tại Việt Nam.

Từ 27/4, Wowy đã cùng với người bạn của mình là Tuan Andrew Nguyen mở triển lãm tranh "Tận cùng giấc mơ tận cùng” ở TPHCM. Với thông điệp giả định là nếu thế giới này chỉ còn mình bạn hay là bạn đang bị cái chết cận kề thì sẽ như thế nào? Wowy đã đưa ra những lý giải bằng tranh.

Đặc biệt, trong những bức tranh tại triển lãm có những bức được thể hiện qua phần hoạ thơ thơ do chính Wowy trích máu từ chính cơ thể mình để làm mực vẽ lên giấy lụa. Trong thơ có đoan viết: "Một lạy xin đất cho me cha con bình yên- Cầu Trời khăn Phật cho anh em con an toàn...." "Đây là lời con thỉnh cầu- Con chỉ muốn xin người cùng nghe"...



Wowy tâm sự: "Wowy từng là một người không biết thể hiện tình yêu thương của mình cho mọi người biết như thế nào. Khi tôi nhận ra tôi trưởng thành, Wowy đã phải tự học cách thể hiện tình yêu của mình nhiều hơn và lan toả tình yêu này hết mức có thể đến xã hội, con người, thế giới quan xung quanh Wowy. Tôi biết quý trọng và yêu thương nhiều hơn. Vì thế nên tôi viết ra, không biết có thể gọi là thơ hay không?"

Ngoài ra tại triển lãm, thông qua các bức tranh người xem còn có thể thấy sự khoáng đạt, biểu cảm và cả sự phóng túng đúng chất của những tâm hồn Rap.

Cùng ngắm một số bức tranh tại triển lãm do Nhà phê bình Lý Đợi thực hiện: