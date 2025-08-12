Ra mắt Tập đoàn Dược thú y Việt Nam

Tập đoàn Dược Thú y Việt Nam vừa ra mắt trên cơ sở hợp nhất chiến lược kinh doanh của hai thương hiệu dược thú y lâu đời là Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương 1 (Vinavetco) và Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (Mekovet).

Trong bối cảnh đó, hai thương hiệu dược thú y lâu đời của Việt Nam là Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương 1 (Vinavetco) và Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (Mekovet) đã quyết định hợp lực trong một liên minh hợp nhất chiến lược kinh doanh, chính thức thành lập Tập đoàn Dược Thú y Việt Nam, hoạt động từ ngày 11/8/2025.

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng”, Thuốc Thú y Trung ương 1 - Vinavetco, thành lập từ năm 1973, là đơn vị có nền tảng khoa học vững chắc, thế mạnh trong lĩnh vực thuốc tiêm và vaccine, với hệ thống sản xuất - phân phối - R&D phủ khắp miền Bắc và quốc doanh.

Ông David John Whitehead – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin cho biết, việc thành lập Tập đoàn Dược thú y Việt Nam thể hiện quyết tâm kiến tạo tương lai ngành chăn nuôi Việt Nam bằng những giải pháp toàn diện, bền vững và có tầm nhìn xa.

Trong khi đó, Dược Thú y Cai lậy Mekovet – “Thương hiệu bền lâu, nơi đâu cũng biết”, được thành lập từ năm 1990, là đại diện tiêu biểu cho miền Nam năng động, tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, với lợi thế vượt trội về sản phẩm premix, bột uống, kháng sinh tiêm, cùng mạng lưới phân phối tư nhân rộng khắp.

Việc hợp nhất hai thương hiệu lâu đời để hình thành một liên minh hợp nhất không chỉ là kết nối hai công ty, mà là kết nối hai giá trị di sản, hai vùng thị trường chiến lược Bắc – Nam, hai thế mạnh bổ trợ lẫn nhau nhằm kiến tạo một tổ chức lớn mạnh cung cấp giải pháp toàn diện và dẫn dắt thị trường.

Vinavetco "bắt tay" Mekovet chính thức thành lập Tập đoàn Dược thú y Việt Nam.

Hợp nhất cũng là cơ hội để tận dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo ra một tổ chức có tính thống nhất cao, sẵn sàng cho bước chuyển mình số hóa và quốc tế hóa trong tương lai gần. Đây là tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu dài hạn của Công ty xây dựng một Tập đoàn Dược thú y dẫn đầu trong nước và vươn tầm khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt Tập đoàn Dược Thú y Việt Nam, ông David John Whitehead – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin - đơn vị thực hiện vai trò tư vấn và hỗ trợ chiến lược, góp phần kết nối, định hình tầm nhìn và đồng hành trong toàn bộ quá trình xây dựng mô hình tổ chức của Tập đoàn này, cho biết đây không chỉ là sự kết hợp giữa hai công ty, mà là sự giao thoa giữa di sản và đổi mới, giữa sức mạnh truyền thống và khát vọng phát triển.

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Vinavetco và Mekovet trong bước chuyển mình đầy chiến lược này. Việc hợp nhất không chỉ tạo nên một tổ chức mạnh mẽ hơn, mà còn thể hiện quyết tâm kiến tạo tương lai ngành chăn nuôi Việt Nam bằng những giải pháp toàn diện, bền vững và có tầm nhìn xa. Tôi tin rằng, đây sẽ là tiền đề để Tập đoàn Dược Thú y Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường trong nước và từng bước chinh phục thị trường quốc tế”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin nói.

Ông Đào Mạnh Lương - Tổng giám đốc Tập đoàn Mavin cho biết, Tập đoàn Dược Thú y Việt Nam sẽ là số ít công ty có sự hiện diện trên mọi miền tổ quốc.

Ông Đào Mạnh Lương - Tổng giám đốc Tập đoàn Mavin phát biểu tại lễ ra mắt.

Với hệ thống quản trị chuẩn hóa theo GMP-WHO, ISO 22000, Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực dược thú y không chỉ ở Việt Nam, mà còn hướng tới khu vực, cung cấp giải pháp chăn nuôi toàn diện, đảm bảo môi trường xanh, sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Lương, thời gian tới, Tập đoàn cũng sẽ triển khai ngay hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp tiên tiến SAP S/4HANA và đầu tư mạnh mẽ cho các lĩnh vực quan trọng như: Nghiên cứu xây dựng nhà máy vắc – xin, phát triển kháng sinh thế hệ mới, chế phẩm sinh học có nguồn gốc thảo dược, dinh dưỡng chức năng phục vụ chăn nuôi; thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo R&D chuyên sâu; mở rộng thị trường quốc tế.