Văn hóa

Google News

Ra mắt cuốn 'Vang Âm Thánh Linh' – kết tinh gần 200 tác phẩm hội họa của TS. Trịnh Thắng

P.V

Ngày 16/8 tại Hà Nội, Tiến sĩ – họa sĩ Trịnh Thắng đã khai mạc triển lãm cá nhân “Hơi Thở Bồ Đề” với 40 tác phẩm mới nhất, đồng thời ra mắt cuốn thư họa “Vang Âm Thánh Linh” – tuyển tập gần 200 bức tranh được chọn lọc từ ba triển lãm gần đây: “Vô” (2020), “Rung Động Từ Hư Vô” (2024) và “Hơi Thở Bồ Đề” (2025).

image001-8830.jpg
Không gian nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc triển lãm “Hơi Thở Bồ Đề” và ra mắt “Vang Âm Thánh Linh”

Trong không gian triển lãm, công chúng có dịp chiêm ngưỡng những sáng tác khổ lớn được TS. Trịnh Thắng thực hiện chỉ trong hơn một tháng. Ông chia sẻ, sáng tạo đến từ “tâm trống rỗng”, không bị chi phối bởi ý niệm hay hình tướng cố định, để từng nét vẽ tự nhiên hiển lộ tinh thần cốt tủy của Bồ Đề Tâm. Các tác phẩm không tìm đến vẻ đẹp khuôn mẫu, mà gợi mở cho người xem những thông điệp thiêng liêng riêng biệt.

“Vang Âm Thánh Linh” là sự nối tiếp và tổng hòa hành trình nghệ thuật nhiều năm của họa sĩ. Nếu “Vô” là khởi đầu với chân dung các bậc Đạo sư, “Rung Động Từ Hư Vô” là sự hóa hiện phong phú của các bậc Tôn giả, thì “Hơi Thở Bồ Đề” tiếp tục đẩy sâu vào pháp tướng và sự hiện diện của các bậc Đại Thành Tựu. Cuốn sách tạo thành một dòng chảy xuyên suốt, dẫn dắt người yêu nghệ thuật đến những trải nghiệm thưởng lãm và chiêm nghiệm nội tâm.

Sự kiện đã thu hút đông đảo giới họa sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng, trở thành điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật trong tháng 8 tại Hà Nội.

P.V
#Hơi Thở Bồ Đề

