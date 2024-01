Quỹ học bổng Vừ A Dính tiếp sức trò nghèo

TPO - Ngày 6/1, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Tỉnh Đoàn và Sở GD&ĐT An Giang tổ chức trao học bổng năm học 2023 -2024 cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Tân Châu (An Giang).

Tại buổi lễ, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” cho các học sinh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, mỗi suất 6 triệu đồng. Quỹ học bổng Vừ A Dính và các nhà tài trợ cũng trao tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng.

Em Mohamad Abdulrahim, học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Châu Phong, thị xã Tân Châu (An Giang) vui mừng chia sẻ: “Nhận học bổng Vừ A Dính giúp em có thêm kinh phí trang trải việc học. Đây cũng là sự động viên, tiếp thêm sức mạnh để em hoàn thành tốt việc học tập”.

Chị Hồ Thị Hồng Phướng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, với những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Quỹ Học bổng Vừ A Dính thật sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của nhiều học sinh tỉnh An Giang; tạo điều kiện để các em có đủ tự tin phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" thông tin, đến nay, Quỹ đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với rất nhiều học sinh dân tộc thiểu số, vùng cao và học sinh vùng biển, đảo; góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ ở những vùng “phên dậu” của Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa cho rằng, những suất học bổng được trao là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với những nỗ lực, cố gắng học tập của các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Tân Châu nói riêng và cả nước nói chung; giúp các em có thêm động lực theo đuổi ước mơ trong học tập, trở thành những người có trí thức, trình độ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.