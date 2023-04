Quy định về phòng cháy chưa khoa học, tăng chi phí quá mức cho doanh nghiệp

Chiều 10/4, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 năm 2023.

Theo ông Bình, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao việc Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và Địa phương tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, có hơn 10,6 triệu lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý cho dự thảo Luật.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự quan tâm về Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị làm cơ sở cho Quốc hội, HĐND lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh, chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn.

Cử tri cũng đánh giá, các quy định, kết luận, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã tạo nên những dấu mốc mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lựa chọn đội ngũ cán bộ có tâm, có đức, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân để phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cả nước phản ánh và lo lắng về tình trạng tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng vẫn tiếp tục xảy ra; việc ma túy tổng hợp được vận chuyển vào Việt Nam thông qua tiếp viên hàng không; người dân nhận được các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo bằng việc thông báo chuẩn hóa thông tin cá nhân của thuê bao di động…

Cử tri cũng lo lắng về tình trạng nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động, số lượng người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng ảnh hưởng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và gây ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội; về giải pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát có khả năng xảy ra khi thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023…

Đáng chú ý, theo Trưởng ban Dân nguyện, thời gian gần đây, cử tri quan tâm và phản ánh còn nhiều điều kiện kinh doanh quy định chung chung, thiếu minh bạch, bất hợp lý, trong đó có tình trạng công tác phòng cháy, chữa cháy được siết chặt đối với hàng loạt ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Việc này được thực hiện sau khi một số vụ việc hoả hoạn gây thương vong tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

“Theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, quy định về điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy chưa khoa học; chưa phân loại theo mức độ rủi ro của ngành nghề sản xuất, kinh doanh… làm tăng chi phí quá mức cho doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã và đang sản xuất, kinh doanh nhiều năm buộc phải tạm dừng hoạt động do không đáp ứng được các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy”, ông Bình cho hay.

Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Bộ ngành và các địa phương đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian tới.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai xử lý giảm thiệt hại từ nguy cơ cây đổ, gẫy mùa mưa bão; thực hiện các nhiệm vụ phòng chống đuối nước ở trẻ em, giải pháp bình ổn giá khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023…

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an, trong tháng 3/2023, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng nhiều so với tháng trước. Tình hình khiếu kiện tiếp tục diễn biến phức tạp, có 26 đoàn khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương (tăng 16 lượt đoàn đông người so với tháng 02/2023). Hiện còn 47 công dân của 13 địa phương khiếu kiện kéo dài tại Hà Nội.