Quy định mới về cấp phép xây dựng ở TPHCM

TPO - Từ ngày 1/1, UBND xã, phường và đặc khu cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 29/2025/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quy định quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, quyết định 29/2025/QĐ-UBND phân cấp cho UBND xã, phường và đặc khu cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ (trừ công trình nhà ở riêng lẻ từ cấp II trở lên). Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp III, cấp IV nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên với nguyên tắc đơn vị hành chính cấp xã chiếm tỷ lệ diện tích khu đất xây dựng công trình lớn hơn sẽ thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao được cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc chức năng và trong phạm vi địa giới được giao quản lý.

Sở Xây dựng TPHCM được cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả công trình còn lại, trừ các công trình đã được phân cấp đối với các đơn vị nêu trên.

Quyết định 29/2025/QĐ-UBND của UBND TPHCM có hiệu lực từ 1/1/2026.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình và có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình và có trách nhiệm điều chỉnh, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì UBND TPHCM trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Đối với công trình thuộc khu vực có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch phân khu khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất thì được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn với quy mô tối đa 3 tầng. Trường hợp xây dựng tầng hầm, đối với công trình xây dựng mới (có thời hạn) quy mô tối đa 1 tầng hầm.

Nếu công trình thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất thì quy mô xây dựng tối đa 1 tầng.

Các công trình được giấy phép xây dựng có thời hạn thì thời hạn tồn tại công trình được ghi trong giấy phép xây dựng do cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ thời hạn tính đến thời điểm thực hiện quy hoạch nhưng tối đa không quá 5 năm và theo yêu cầu quản lý, phát triển của từng khu vực xem xét khi giải quyết cấp giấy phép xây dựng.

Khi hết thời hạn tồn tại mà quy hoạch có điều chỉnh kéo dài thời hạn thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình....

Quyết định 29/2025/QĐ-UBND của UBND TPHCM có hiệu lực từ 1/1/2026.