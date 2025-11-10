Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quốc hội bầu nhân sự cấp cao và chứng kiến Lễ tuyên thệ nhậm chức

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (10/11), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ thực hiện quy trình công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Nội dung này được Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thông báo sau khi Quốc hội kết thúc phiên thảo luận vào cuối tuần trước.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, từ 8h đến 10h ngày 10/11, Quốc hội họp sẽ họp riêng về công tác nhân sự.

Từ 10h đến 10h15, truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ tuyên thệ. Sau đó, từ 10h15 đến 11h30, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.

911qh1.jpg
Hôm nay, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình về công tác nhân sự. Ảnh: Như Ý

Tại Hội nghị lần thứ 14 (diễn ra từ 5 - 6/11) Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh. Trong đó có chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV và Chánh án Toà án nhân dân Tối cao để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu tại Kỳ họp thứ 10.

Theo quy định, sau khi được bầu, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội.

Trước đó, ngày 4/11, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ - được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là lần thứ 2 trong kỳ họp này, Quốc hội thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Cụ thể, trong tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội đã bầu các chức danh ở Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng.

Luân Dũng
#Quốc hội #Chánh án #Phó Chủ tịch #nhân sự #bầu cử #khóa XV #tuyên thệ #công tác nhân sự #công tác cán bộ #nhân sự mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục