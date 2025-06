Quảng Ninh xem xét dừng dự án cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh

TPO - Thay vì tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở 2 với quy mô lớn, tỉnh Quảng Ninh đang nghiêng về phương án mở rộng, nâng cấp cơ sở hiện hữu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiết kiệm ngân sách và đảm bảo hiệu quả khai thác tài sản công.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2 tại khu vực Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long). Theo đó, phương án dừng triển khai cơ sở 2 đang được cân nhắc do vướng mắc nghiêm trọng về mặt bằng và khả năng thực hiện.

Dự án cơ sở 2 từng được kỳ vọng là bệnh viện tuyến tỉnh hiện đại với quy mô 1.000 giường, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần một năm phê duyệt chủ trương, các hạng mục vẫn chưa thể triển khai do chưa có mặt bằng sạch. Nguyên nhân chính là do khu đất dự kiến xây dựng vẫn chưa hoàn tất di dời tài sản, thiết bị của ngành Than, trong khi việc xác định chi phí đền bù chưa thống nhất giữa thành phố Hạ Long và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trước nguy cơ dự án bị “treo” dài hạn, tỉnh Quảng Ninh đánh giá việc tiếp tục đầu tư trong điều kiện hiện tại sẽ không bảo đảm tiến độ, hiệu quả và có thể dẫn tới lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Thay vào đó, địa phương đang ưu tiên phương án mở rộng, cải tạo cơ sở hiện hữu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại phường Bạch Đằng.

Hiện bệnh viện này đã hoạt động vượt công suất thiết kế, với trên 1.300 giường bệnh, gấp gần 2 lần so với quy mô ban đầu. Tỉnh cho biết xung quanh khuôn viên bệnh viện hiện có nhiều quỹ đất thuộc lĩnh vực y tế chưa khai thác hiệu quả như trụ sở cũ của CDC, Trung tâm HIV/AIDS, khu điều trị cán bộ… có thể quy hoạch, tích hợp để mở rộng một cách hợp lý, không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh.

Phương án cải tạo, nâng cấp cơ sở hiện hữu không chỉ tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn tận dụng được hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực hiện có, đảm bảo chất lượng điều trị và đáp ứng nhu cầu người dân trong giai đoạn trước mắt lẫn lâu dài.

UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát và báo cáo HĐND tỉnh để quyết định chính thức về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, phù hợp với định hướng sử dụng hiệu quả tài sản công và quy hoạch y tế trong thời gian tới.