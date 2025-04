Quảng Ngãi dự kiến còn 55 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu Lý Sơn

TPO - Tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Đề án sẽ được công khai lấy ý kiến cử tri vào ngày 20/4 tới. Theo đó, Quảng Ngãi sẽ còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 49 xã, 6 phường và 1 đặc khu Lý Sơn.

Ngày 19/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có diện tích tự nhiên hơn 5.100 km2, dân số khoảng 1,3 triệu người. Tỉnh hiện có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 170 đơn vị hành chính cấp xã.

TP. Quảng Ngãi còn 5 xã, phường

Theo đề án, sau khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh Quảng Ngãi còn 56 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 6 phường, 49 xã và 1 đặc khu), đạt tỉ lệ 31,3%, giảm 115 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, đạt tỉ lệ 67,65% so với trước sắp xếp và không còn cấp huyện.

Cụ thể, TP. Quảng Ngãi có 3 phường, 2 xã; thị xã Đức Phổ có 3 phường, 2 xã; các huyện: Bình Sơn 5 xã; Sơn Tịnh 4 xã; Nghĩa Hành 4 xã; Sơn Tây 3 xã; Minh Long 2 xã; Mộ Đức 4 xã; Tư Nghĩa 4 xã; Trà Bồng 6 xã; Sơn Hà 5 xã; Ba Tơ 8 xã và đặc khu Lý Sơn.

Theo kế hoạch, ngày 20/4, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 sẽ được lấy ý cử tri, sau đó trình HĐND tỉnh thông qua.

Các địa phương như TP. Quảng Ngãi sẽ giảm từ 20 xã, phường, sau khi sắp xếp còn 5 xã, phường. Cụ thể, thành lập phường Cẩm Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Nghiêm, Chánh Lộ và Nghĩa Chánh. Nơi đặt trụ sở làm việc tại phường Nguyễn Nghiêm hiện nay.

Thành lập phường Nghĩa Lộ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Lê Hồng Phong, Trần Phú, Quảng Phú và Nghĩa Lộ. Nơi đặt trụ sở làm việc tại phường Nghĩa Lộ hiện nay.

Thành lập phường Trương Quang Trọng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: phường Trương Quang Trọng và các xã: Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An. Nơi đặt trụ sở làm việc tại phường Trương Quang Trọng hiện nay.

Thành lập xã An Phú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã: An Phú, Nghĩa Hà, Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã Nghĩa Dũng hiện nay.

Thành lập xã Tịnh Khê trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã: Tịnh Khê, Tịnh Long, Tịnh Thiện và Tịnh Châu. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã Tịnh Khê hiện nay.

Thị xã Đức Phổ còn 5 xã, phường

Thị xã Đức Phổ từ 15 xã, phường, sau khi sắp xếp còn 5 xã, phường. Cụ thể, thành lập phường Trà Câu trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã: Phổ An, Phổ Thuận và các phường: Phổ Văn, Phổ Quang. Nơi đặt trụ sở làm việc tại phường Phổ Văn hiện nay.

Thành lập phường Đức Phổ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 5 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Phổ Hòa, Nguyễn Nghiêm, Phổ Ninh, Phổ Minh và Phổ Vinh. Nơi đặt trụ sở làm việc tại phường Nguyễn Nghiêm hiện nay.

Thành lập phường Sa Huỳnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu. Nơi đặt trụ sở làm việc tại phường Phổ Thạnh hiện nay.

Thành lập xã Nguyễn Nghiêm trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã: Phổ Phong và Phổ Nhơn. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã Phổ Nhơn hiện nay.

Thành lập xã Khánh Cường trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã: Phổ Khánh và Phổ Cường. Nơi đặt trụ sở làm việc tại xã Phổ Cường hiện nay.

Một số địa phương khác như huyện Ba Tơ, sau khi sắp xếp sẽ có xã Đặng Thùy Trâm (trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số 2 xã Ba Khâm và Ba Trang hiện nay)…

Riêng huyện đảo Lý Sơn sau khi sắp xếp chuyển nguyên trạng thành đơn vị hành chính cấp xã, với tên gọi đặc khu Lý Sơn.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích khoảng 10,39 km², dân số trên 22.000 người. Ngày 1/1/1993, huyện Lý Sơn chính thức được thành lập theo Quyết định số 337 ngày 21/9/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số 2 xã Bình Vĩnh, Bình Yến (thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau đó, 2 xã Bình Vĩnh, Bình Yến được đổi tên thành xã Lý Vĩnh và Lý Hải. Đến năm 2003, xã An Bình được thành lập với diện tích tự nhiên 69 héc ta, 398 nhân khẩu trên cơ sở tách từ xã Lý Vĩnh. Cùng lúc xã Lý Vĩnh, xã Lý Hải đổi tên thành xã An Hải, xã An Vĩnh.

Đầu năm 2020, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 867, giải thể chính quyền 3 xã An Vĩnh, An Hải, An Bình. Lý Sơn trở thành huyện duy nhất của Quảng Ngãi không còn cấp xã.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp, đặt tên đơn vị hành chính cấp xã được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với nguyên tắc, quy định về đặt tên đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp, mang giá trị lịch sử và văn hóa.