Quang Hùng MasterD có gì mà hot đến vậy?

TPO - Kể từ bước đệm game show Anh trai say hi, Quang Hùng một bước đột phá để đứng vào hàng ngũ "hit maker" của nhạc Việt. MV "Đầu tư cho trái tim" vừa được nam ca sĩ phát hành và tiếp tục thu hút chú ý.

Sau 5 ngày, MV Đầu tư cho trái tim của Quang Hùng vượt mốc 6 triệu lượt xem, qua đó đánh bại Đức Phúc để đứng thứ 2 ở danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Với tốc độ tăng tiến hiện tại, MV của Quang Hùng nhiều khả năng vượt mặt Dù cho tận thế của Erik.

Nửa năm qua, Quang Hùng là ca sĩ phát triển vượt bậc ở thị trường nhạc Việt. Trước Anh trai say hi, Quang Hùng là nghịch lý của nhạc Việt. Nam ca sĩ nổi đình đám ở Thái Lan nhưng lại chưa có duyên tỏa sáng ở thị trường trong nước. Nhờ game show, Quang Hùng được khán giả biết tới rộng rãi và từ đó đi thẳng một mạch đến thành công.

Công thức của Quang Hùng

Trở lại đường đua nhạc Việt, Quang Hùng vẫn gói gọn trong phạm vi an toàn để phát huy tối ưu sở trường. Nam ca sĩ vẫn chọn type beat Rn'B, sắp xếp bố cục bài hát quen thuộc, giai điệu hướng đến tính catchy (bắt tay) và ca từ gần gũi phù hợp thị hiếu khán giả trẻ.

So với Thủy triều, Tình đầu quá chén, ca khúc mới của Quang Hùng nhẹ nhàng hơn. Nam ca sĩ giữ cao độ ở quãng giọng an toàn, hạn chế đẩy các nốt cao để xử lý bằng giọng gió hoặc mix. Có khán giả chờ đợi một Quang Hùng đột phá và thử sức chất liệu mới, song những gì xảy ra ở Đầu tư cho trái tim chưa đáp ứng được.

"Signature" của Quang Hùng nằm ở tư duy viết giai điệu. Anh thay đổi cao độ liên tục, lên bổng xuống trầm, vừa có những đặc trưng luyến láy của Rn'B và cũng có những nốt điểm nhấn. Chất giọng của Quang Hùng cũng xử lý đẹp nhất ở các nốt trầm.

Đầu tư cho trái tim giống tất cả sản phẩm trước đó của nam ca sĩ, cũng là nhịp 4/4 cơ bản nhất ở Rn'B không còn mới mẻ ở thị trường. Màu giọng và lối sáng tác giai điệu giúp nam ca sĩ khai thác hiệu quả bậc nhất chất liệu này. Điển hình như các tiết mục trong Anh trai say hi, nhiều giọng ca khác cùng hát ca khúc của Quang Hùng nhưng tất cả bị lu mờ.

Về ca từ, lối viết của Quang Hùng không có nhiều đặc sắc. Vẫn là chủ đề về tình yêu, theo đuổi một cô gái, với nội dung dễ đoán và không có chiều sâu trong Đầu tư cho trái tim. Tuy nhiên, với một sản phẩm thuần "trending" ở thị trường hiện tại, ca từ chỉ là thứ yếu.

Giai điệu của Quang Hùng hiện lý tưởng để đánh vào xu hướng tiếp cận của khán giả, bên cạnh sản phẩm chính thức (MV) là loạt nội dung kèm theo để lan tỏa mạng xã hội. Ngay lúc này, Đầu tư cho trái tim cũng tạo hiệu ứng tốt ở TikTok. Năng lượng tích cực của ca khúc được nhiều khán giả chọn để chèn âm thanh nền cho video, hoặc cùng nhau lan tỏa qua capcut.

Từ người hát cover đến ngôi sao

Quang Hùng chỉ mất vài tháng để từ một hiện tượng thành ngôi sao nhạc Việt. Tuy nhiên, nam ca sĩ mất đâu đó 10 năm để từ vạch xuất phát chạm đến vị trí hiện tại.

Giọng ca sinh năm 1997 là ngôi sao nở muộn của nhạc Việt. Khoảng 10 năm trước, Quang Hùng đã nổi lên qua những đoạn nhạc cover, ghép hàng chục ca khúc hit Vpop và phối lại theo một vòng hợp âm. Sau đó, Quang Hùng chập chững bắt đầu sự nghiệp âm nhạc cùng OnlyC và Lou Hoàng.

Cái tên Quang Hùng bắt đầu nổi lên từ cơ duyên Dễ đến dễ đi. Một chàng trai Thái Lan đã bật một đoạn nhạc Dễ đến dễ đi và nhảy. Video bất ngờ gây sốt, hút đến hàng trăm triệu lượt xem trên TikTok. Từ đây, Quang Hùng được nhiều khán giả Thái Lan biết đến. Nhưng ở thị trường nhạc Việt, Quang Hùng chưa quá nổi tiếng.

Giữa 30 "anh trai" trong game show, Quang Hùng ở lưng chừng, không còn là ca sĩ trẻ, nhưng cũng chưa tới mức thuộc hàng ngôi sao ở vị thế chắc chắc. Ở sự lưng chừng đó, Quang Hùng dung hòa được nhiều yếu tố, là âm nhạc có tính catchy thị trường, có màu sắc riêng và kỹ năng vừa đủ để độc lập chiến đấu ở game show.

Quang Hùng tự sáng tác, hòa âm phối khí, hậu kỳ âm thanh các ca khúc trong game show. Vì điều này, cá tính Quang Hùng trội lên hẳn so với các đồng đội cùng anh dàn dựng ca khúc. Như Catch You If You Can, khi Quang Hùng cất giọng ở verse 2, tất cả bị lu mờ. Hay ở Tình đầu quá chén, tất cả thứ hay ho nhất, từ type beat, quãng giọng, bố cục đều nghiêng hẳn về Quang Hùng.

Những ca sĩ như Quang Hùng đang đưa thị trường nhạc Việt chuyển mình. Đây là thời kỳ của những nghệ sĩ đa năng, không chỉ mài dũa vocal, mà những tên tuổi hàng đầu hiện tại đa số đều tự sáng tác được. Một vài cái tên đang hot như Quang Hùng có thể can thiệp sâu hơn vào dây chuyền sản xuất, trong đó có công đoạn phối khí.

Cho đến sản phẩm Đầu tư cho trái tim, chất lượng phối khí và mix-master của Quang Hùng chưa cải thiện nhiều để lên tầm chất lượng khác biệt. Nhưng trước hết, nam ca sĩ đang giải quyết câu chuyện tự chủ toàn bộ công đoạn sản phẩm, biết bày ra điểm gì mạnh nhất và tiết chế những sở đoản để nâng đỡ màu giọng.

Từ Dễ đến dễ đi, Thủy triều, Tình đầu quá chén đến Đầu tư cho trái tim, Quang Hùng đã khẳng định chất riêng ở Rn'B. Tuy nhiên, nghe Đầu tư cho trái tim, sự nhàm chán bắt đầu hiện hữu. Thực tế là đã có những ý kiến trái chiều về việc Quang Hùng vẫn "một màu". Để vươn tầm hơn nữa, giọng ca sinh năm 1997 cần thêm nhiều điều đột phá hơn.