Quân và dân Lai Châu chung sức bảo vệ khu vực biên giới

TPO - Ngày 28/2, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024.

Là tỉnh biên giới có hơn 265 km đường biên, với 22 xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, 5 năm qua, thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các ngành, địa phương và các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ kinh phí xây dựng 22 mái ấm biên cương cho các gia đình chiến sĩ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sửa chữa 32 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa 24 điểm trường; xây mới, sửa chữa, di dời 248 căn nhà cho hộ dân nghèo, khó khăn về nhà ở, giúp đỡ gần 500 hộ dân xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế, giúp dân chăm sóc, thu hoạch hoa màu... với trên 12.300 ngày công.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ đội Biên phòng Lai Châu cùng với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới triển khai thực hiện các mô hình phù hợp với khả năng, nguồn lực của từng cơ quan, đơn vị. Từ những việc làm thiết thực đã huy động sức mạnh của đồng bào các dân tộc tích cực tham gia cùng với lực lượng vũ trang tỉnh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà yêu cầu các cấp, ngành, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng, các lực lượng vũ trang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở các xã biên giới vững mạnh; triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành trong công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý tình hình từ sớm, từ xa, nhất là các hoạt động liên quan đến lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động liên quan đến an ninh nông thôn.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới cho 88 cá nhân và tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; UBND tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho 16 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.