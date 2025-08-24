Quân đội Việt Nam và Lào, Campuchia, Nga đang tổng hợp luyện tại Ba Đình

Xuân Tùng
Lực lượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay (24/8) tại Quảng trường Ba Đình gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) và một số khối Quân đội nước ngoài.
Cùng với đó là 13 khối quần chúng gồm: Khối Nông dân Việt Nam, Khối Đại đoàn kết các dân tộc, Khối đại diện 54 dân tộc, Khối Cựu chiến binh, Khối Cựu công an nhân dân, Khối Công nhân Việt Nam, Khối Báo chí Cách mạng, Khối Trí thức, Khối doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Kiều bào, Khối Thanh niên và Khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng).
Tới dự, chỉ đạo chương trình tổng hợp luyện có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cùng một số lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội.
Trực tiếp thực hiện nghi thức bắn pháo lễ trong các cuộc tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước và lễ kỷ niệm chính thức trong ngày Quốc khánh 2/9 tới đây, tối nay (24/8), Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) sẽ bắn 63 liều mồi để mở màn cho chương trình tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình. Theo đó, 5 trung đội với quân số gần 60 người của đơn vị sẽ trực tiếp thực hiện nghi thức bắn pháo lễ trong tối nay. 15 khẩu pháo 105mm được chia thành 5 cụm, mỗi cụm do một trung đội trưởng phụ trách 9 pháo thủ và 3 khẩu pháo. 5 cụm sẽ thực hiện 21 loạt bắn 63 liều mồi trên nền Quốc thiều Việt Nam, mỗi loạt gồm 3 liều mồi và thời gian bắn cách nhau 2,7 giây. Tại lễ kỷ niệm chính thức, liều mồi sẽ được thay bằng đạn pháo lễ 105mm.
Dự kiến 20h hôm nay diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Tương tự buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình hôm 21-8, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc; khối đi bộ, khí tài thuộc các quân, binh chủng của Quân đội, Công an; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia…; các khối diễu hành đại diện công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài
Lực lượng tham gia tổng hợp luyện tổng cộng có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.
Theo kế hoạch, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.