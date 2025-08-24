Quân đội Việt Nam và Lào, Campuchia, Nga đang tổng hợp luyện tại Ba Đình

report Bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình

Lực lượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay (24/8) tại Quảng trường Ba Đình gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) và một số khối Quân đội nước ngoài.

Cùng với đó là 13 khối quần chúng gồm: Khối Nông dân Việt Nam, Khối Đại đoàn kết các dân tộc, Khối đại diện 54 dân tộc, Khối Cựu chiến binh, Khối Cựu công an nhân dân, Khối Công nhân Việt Nam, Khối Báo chí Cách mạng, Khối Trí thức, Khối doanh nhân, Khối Phụ nữ, Khối Kiều bào, Khối Thanh niên và Khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng).

Tới dự, chỉ đạo chương trình tổng hợp luyện có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cùng một số lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Chương trình tổng hợp luyện gồm: Rước đuốc truyền thống, sau đó diễu binh, diễu hành các khối, theo thứ tự: Diễu hành của khối nghi trượng; diễu binh các khối đi, khối xe, pháo quân sự và xe đặc chủng Công an; diễu hành các khối quần chúng. Cuối cùng là màn nghệ thuật do hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên, quần chúng biểu diễn.

Duy Phạm-Nguyễn Minh