Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

PVcomBank và VNPost Tây Ninh ký kết hợp đồng cung cấp thấu chi bưu tá

PV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Ngày 26/9/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Bưu điện (VNPost) tỉnh Tây Ninh đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp sản phẩm thấu chi bưu tá – giải pháp tín chấp hỗ trợ lực lượng bưu tá trong quá trình công tác.

Thỏa thuận được triển khai trên toàn địa bàn tỉnh Tây Ninh đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa ngân hàng và ngành bưu chính. Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trong suốt quá trình đồng hành; phối hợp triển khai các chương trình chi trả an sinh xã hội; đặc biệt là cùng ra mắt “Gói hỗ trợ người lao động trong mạng lưới an sinh xã hội”, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

anh-minh-hoa-1.jpg
Ông Đặng Văn Thượng – Giám đốc PVcomBank Long An và bà Ôn Thị Kim Hồng – Giám đốc VNPost Tây Ninh thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng hợp tác

Trong bức tranh hợp tác này, VNPost Tây Ninh khẳng định vai trò nòng cốt trong cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát và các dịch vụ công ích, với mạng lưới phủ khắp từ thành thị đến nông thôn. Hiện đơn vị vận hành hơn 300 điểm phục vụ cùng đội ngũ trên 400 bưu tá, đáp ứng nhanh chóng, thuận tiện nhu cầu của người dân. Đồng thời, VNPost Tây Ninh cũng giữ vai trò trọng yếu trong công tác chi trả an sinh xã hội, phục vụ hàng chục nghìn người dân, qua đó góp phần nâng cao phúc lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

anh-minh-hoa-2.jpg
Thành công của lễ ký kết sẽ mang lại giá trị bền vững cho cả hai bên

Thời gian vừa qua, PVcomBank tiếp tục thể hiện rõ định hướng chiến lược khi không ngừng đẩy mạnh hợp tác với nhiều đơn vị thuộc các lĩnh vực thiết yếu như điện lực, y tế, giáo dục, bưu chính – viễn thông… Những thỏa thuận này không chỉ khẳng định quyết tâm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện, mà còn minh chứng cho nỗ lực mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số, đa dạng hóa kênh thanh toán và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Thượng – Giám đốc PVcomBank Long An nhấn mạnh: “PVcomBank Long An rất vinh dự được hợp tác cùng VNPost Tây Ninh trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và phối hợp triển khai chi trả an sinh xã hội. Việc ra mắt “Gói hỗ trợ người lao động trong mạng lưới an sinh xã hội” sẽ góp phần thiết thực nâng cao đời sống, hỗ trợ người lao động ổn định và phát triển. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng đối tác để mang lại những giá trị tốt nhất cho cộng đồng”.

Về phía VNPost Tây Ninh, bà Ôn Thị Kim Hồng – Giám đốc khẳng định: “Sự đồng hành của PVcomBank Long An là nguồn lực quan trọng giúp chúng tôi đa dạng hóa tiện ích tài chính cho cán bộ, nhân viên và người dân. Thỏa thuận hợp tác này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường kết nối dịch vụ giữa hai bên, hướng tới phát triển bền vững và vì lợi ích cộng đồng”.

Với cam kết hợp tác lâu dài, PVcomBank Long An và VNPost Tây Ninh kỳ vọng sẽ mang lại ngày càng nhiều giá trị thiết thực cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Tây Ninh.

PV
#PVcomBank và VNPost Tây Ninh #ký kết hợp đồng cung cấp thấu chi bưu tá #PVcomBank Long An #VNPost Tây Ninh

Cùng chuyên mục