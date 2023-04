PVcomBank và trường Đại học Vinh ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong 5 năm

Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng nhu cầu hợp tác thúc đẩy sự phát triển của hai đơn vị, ngày 31/03/2023, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam và trường Đại học Vinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2023 - 2028 .

Tham dự lễ ký kết, đại diện PVcomBank có ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân. Về phía trường Đại học Vinh có GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng cùng CBNV và gần 400 sinh viên nhà trường tham dự.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí cùng cam kết ưu tiên, xem xét sử dụng thế mạnh, nguồn lực và sản phẩm dịch vụ của nhau để khai thác tối đa hiệu quả hợp tác, tăng vị thế của mỗi bên, đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể.

Cụ thể, theo nội dung thỏa thuận, trong thời gian hợp tác 5 năm, (từ năm 2023 đến năm 2028), PVcomBank sẽ tiếp nhận sinh viên trường Đại học Vinh thuộc các ngành phù hợp đến tham quan, học hỏi thực tế chuyên môn và thực tập cuối khoá. Hàng năm, Ngân hàng cũng sẽ hỗ trợ nhà trường tổ chức các chương trình ngày hội việc làm, hội thảo tư vấn hướng nghiệp và cử cán bộ là các lãnh đạo, chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm giúp sinh viên hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Với vai trò là đối tác, trường Đại học Vinh cũng sẽ hỗ trợ quảng bá thương hiệu PVcomBank tới CBNV, sinh viên và ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ phù hợp do PVcomBank cung cấp.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng trường Đại học Vinh phát biểu tại lễ ký kết “Điểm chung giữa PVcomBank và trường Đại học Vinh chính là luôn vươn tầm ra thế giới, hướng đến mục tiêu phục vụ cho cộng đồng. PVcomBank luôn lấy khách hàng là trọng tâm, song song với đó trường Đại học Vinh cũng luôn lấy sinh viên là trung tâm. Trong suốt thời gian đồng hành của hai đơn vị, PVcomBank nói chung và Chi nhánh Nghệ An nói riêng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với CBNV và sinh viên của trường Đại học Vinh”.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp PVcomBank bày tỏ sự trân trọng với những nỗ lực bền bỉ của Nhà trường trong công tác đào tạo, giảng dạy, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An cũng như tiến trình hội nhập với hệ thống giáo dục toàn cầu. Trước khi hai đơn vị chính thức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, từ nhiều năm qua, Ngân hàng đã đồng hành cùng Nhà trường thông qua nhiều hoạt động đa dạng. Bên cạnh việc tài trợ các cho các phong trào thể dục thể thao, PVcomBank đã hỗ trợ sinh viên tham gia các khóa thực tập phù hợp, hàng năm đóng góp cho Quỹ khuyến học của trường Đại học Vinh. Gần đây nhất, PVcomBank đã trao 13 suất học bổng Thắp sáng niềm tin cho các sinh viên xuất sắc với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện lần này đã khẳng định mối quan hệ bền vững giữa PVcomBank và trường Đại học Vinh, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho hai bên trong thời gian tới. “Tất cả những dấu mốc quan trọng đó đều thể hiện sự cầu thị và hướng tới một mối quan hệ bền chặt, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Do đó, trong giai đoạn 5 năm tới đây, tôi hi vọng sẽ được đón nhiều đoàn sinh viên ưu tú của trường Đại học Vinh tại PVcomBank cũng như có nhiều cơ hội để giao lưu sâu rộng hơn trong các chương trình giáo dục, sự kiện thể thao - văn hóa của nhà trường”, ông Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, hai bên đã tổ chức tọa đàm về nội dung Hành trang hướng nghiệp với phần chia sẻ từ ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân PVcomBank. Qua đó, các sinh viên đã được ông Trung chia sẻ các kiến thức cùng kinh nghiệm thực tế hữu ích để có cái nhìn tổng quan về ngành tài chính ngân hàng, giúp định hướng việc làm sau khi ra trường. Sau buổi tọa đàm, PVcomBank đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên nghèo trường Đại học Vinh. Cũng tại lễ ký kết, các CBNV cùng các sinh viên trường Đại học Vinh đã tham gia trải nghiệm sản phẩm mở tài khoản thanh toán bằng hình thức eKYC và tìm hiểu các cơ hội việc làm tại PVcomBank.

Trong nhiều năm qua, PVcomBank cũng đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với nhiều trường Đại học uy tín trên cả nước: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, trường Đại học Đồng Tháp, trường Đại học Hà Nội, trường Đại học Tôn Đức Thắng...