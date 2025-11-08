Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Úc:

Pin dự phòng phát nổ trong túi quần, người đàn ông bị bỏng nặng

Hồng Nhung

TPO - Một sự cố xảy ra tại sân bay Melbourne, Úc khi pin sạc dự phòng của một hành khách bất ngờ phát nổ, bốc cháy trong phòng chờ hạng thương gia của hãng Qantas. Người này bị bỏng nghiêm trọng và buộc toàn bộ khu vực phải sơ tán khẩn cấp.

Theo 7NEWS, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 6/11 (giờ địa phương).

Nạn nhân là một người đàn ông 50 tuổi, đang ngồi chờ chuyến bay trong phòng chờ thì thiết bị sử dụng pin lithium bất ngờ phát nổ trong túi quần, khiến áo khoác của ông bốc cháy.

Nhân viên sân bay lập tức ứng cứu, đưa hành khách vào phòng tắm khẩn cấp và sơ tán khoảng 150 người khỏi khu vực. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở chân và các ngón tay.

istock-501147980jpg-11zon.jpg
Vụ việc xảy ra tại phòng chờ thương gia của Qantas tại sân bay Melbourne.

Những người chứng kiến mô tả khung cảnh hỗn loạn, khi “nghe thấy tiếng hét, mùi khét nồng nặc và pin phát nổ bắn axit ra khắp nơi”.

Một hành khách viết trên mạng xã hội: “Họ phải sơ tán chúng tôi vì khói và mùi quá nồng, chỉ mong người đàn ông đó không sao”.

Hãng Qantas xác nhận sự việc và cho biết đang rà soát lại các quy định liên quan đến việc mang theo thiết bị có pin lithium. “Phòng chờ được sơ tán để đảm bảo an toàn. Nhân viên y tế đã có mặt tại chỗ và sân bay đã được làm sạch trước khi mở cửa trở lại”, người phát ngôn của hãng cho biết.

anh-man-hinh-2025-11-07-luc-234112.png
Nhà sản xuất phim Leanne Tonkes có mặt tại hiện trường, chia sẻ hình ảnh thiết bị bị cháy đen nằm trên sàn. Ảnh: Instagram/@leannetonkes

Sự cố cho thấy lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium - loại pin phổ biến trong các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính xách tay, thuốc lá điện tử và sạc dự phòng. Khi xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc va đập mạnh, pin lithium có thể đoản mạch, sinh nhiệt, phát khói hoặc bốc cháy.

Theo Cơ quan An toàn hàng không dân dụng Úc (CASA), số vụ việc liên quan đến pin lithium tăng tới 92% trong năm 2022. Trước mối nguy này, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã thắt chặt quy định, Emirates cấm hoàn toàn việc sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay, Virgin Australia yêu cầu hành khách phải giữ pin sạc trong tầm tay sau một vụ cháy tương tự trên chuyến bay từ Sydney đến Hobart.

Tháng 1 năm nay, giới chức Hàn Quốc cũng xác định một pin sạc dự phòng có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy trên chuyến bay của Busan Air đi Hong Kong.

Các chuyên gia hàng không cảnh báo rằng khi hành khách ngày càng mang theo nhiều thiết bị điện tử cá nhân, việc kiểm soát và quản lý pin lithium trở thành yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn bay.

Hồng Nhung
The Independent
