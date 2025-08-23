Pickleball lần đầu tiên được tổ chức quy mô toàn quốc tại Quảng Ninh

Trong những năm gần đây, Pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn – đang trở thành làn sóng mới tại Việt Nam. Với lối chơi trẻ trung, sôi động và phù hợp với nhiều lứa tuổi, Pickleball không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn là cầu nối hiệu quả giữa các thế hệ, đặc biệt trong cộng đồng doanh nhân trẻ.

Tại Quảng Ninh, Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I – Năm 2025 đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào thể thao này. Lần đầu tiên, một giải đấu Pickleball chuyên nghiệp có quy mô toàn quốc được tổ chức tại địa phương, mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức những trận đấu đỉnh cao, nơi hội tụ của các vận động viên phong trào, chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Giải đấu quy mô, quy tụ dàn VĐV hàng đầu

Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I – Năm 2025 được tổ chức ngay tại khu du lịch Bãi Cháy, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và vận động viên. Đây là lần đầu tiên một giải đấu Pickleball chuyên nghiệp có quy mô lớn được tổ chức tại Quảng Ninh, với sự góp mặt của dàn VĐV nổi tiếng: Phúc Huỳnh, Anh Chú Pickleball, Jack Wong, Aiko Yoshitomi, Kenta, Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Triệu cầu lông, Đạt Trố, Tâm Ken…

Các thành viên Ban Tổ chức chính thức công bố Giải Pickleball Doanh nhân trẻ toàn quốc 2025

Công tác tổ chức chuyên nghiệp, chuẩn bị kỹ lưỡng

Ban Tổ chức cho biết, các khâu chuẩn bị đã được thực hiện kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, sân bãi, đến hậu cần, y tế và phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu là mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và tạo được ấn tượng tốt đẹp cho người tham dự cũng như du khách trong và ngoài nước.

Quảng Ninh vốn là một địa phương có phong trào thể thao phát triển mạnh, với nhiều sân tập được xây dựng tại các phường, doanh nghiệp tư nhân, giúp người dân có điều kiện rèn luyện thể chất. Việc đăng cai giải Pickleball lần này càng khẳng định vai trò của tỉnh trong việc thúc đẩy thể thao cộng đồng và hướng tới trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quy mô.

Hớng tới xây dựng phong trào Pickleball bền vững tại Việt Nam

Giải đấu lần này không chỉ mang tính chất tranh tài mà còn là bước khởi đầu cho hành trình đưa Pickleball trở thành môn thể thao phổ biến tại Việt Nam. Ban Tổ chức kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để xây dựng hệ thống giải đấu thường niên, mở rộng ra các địa phương khác và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng doanh nhân, giới trẻ và người yêu vận động.

Với sự tham gia đông đảo, quy mô tổ chức lớn và sự chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị, Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I – Năm 2025 hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ, đồng thời mở ra một hướng đi mới cho phong trào thể thao cộng đồng tại Việt Nam.