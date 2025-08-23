Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Pickleball lần đầu tiên được tổ chức quy mô toàn quốc tại Quảng Ninh

P.V

Trong những năm gần đây, Pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn – đang trở thành làn sóng mới tại Việt Nam. Với lối chơi trẻ trung, sôi động và phù hợp với nhiều lứa tuổi, Pickleball không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn là cầu nối hiệu quả giữa các thế hệ, đặc biệt trong cộng đồng doanh nhân trẻ.

Tại Quảng Ninh, Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I – Năm 2025 đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào thể thao này. Lần đầu tiên, một giải đấu Pickleball chuyên nghiệp có quy mô toàn quốc được tổ chức tại địa phương, mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức những trận đấu đỉnh cao, nơi hội tụ của các vận động viên phong trào, chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Giải đấu quy mô, quy tụ dàn VĐV hàng đầu

Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I – Năm 2025 được tổ chức ngay tại khu du lịch Bãi Cháy, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và vận động viên. Đây là lần đầu tiên một giải đấu Pickleball chuyên nghiệp có quy mô lớn được tổ chức tại Quảng Ninh, với sự góp mặt của dàn VĐV nổi tiếng: Phúc Huỳnh, Anh Chú Pickleball, Jack Wong, Aiko Yoshitomi, Kenta, Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Triệu cầu lông, Đạt Trố, Tâm Ken…

image001-7164.jpg
Các thành viên Ban Tổ chức chính thức công bố Giải Pickleball Doanh nhân trẻ toàn quốc 2025

Công tác tổ chức chuyên nghiệp, chuẩn bị kỹ lưỡng

Ban Tổ chức cho biết, các khâu chuẩn bị đã được thực hiện kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, sân bãi, đến hậu cần, y tế và phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu là mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và tạo được ấn tượng tốt đẹp cho người tham dự cũng như du khách trong và ngoài nước.

Quảng Ninh vốn là một địa phương có phong trào thể thao phát triển mạnh, với nhiều sân tập được xây dựng tại các phường, doanh nghiệp tư nhân, giúp người dân có điều kiện rèn luyện thể chất. Việc đăng cai giải Pickleball lần này càng khẳng định vai trò của tỉnh trong việc thúc đẩy thể thao cộng đồng và hướng tới trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quy mô.

image003-1397.jpg

Hớng tới xây dựng phong trào Pickleball bền vững tại Việt Nam

Giải đấu lần này không chỉ mang tính chất tranh tài mà còn là bước khởi đầu cho hành trình đưa Pickleball trở thành môn thể thao phổ biến tại Việt Nam. Ban Tổ chức kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để xây dựng hệ thống giải đấu thường niên, mở rộng ra các địa phương khác và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng doanh nhân, giới trẻ và người yêu vận động.

Với sự tham gia đông đảo, quy mô tổ chức lớn và sự chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị, Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Việt Nam Toàn quốc lần I – Năm 2025 hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ, đồng thời mở ra một hướng đi mới cho phong trào thể thao cộng đồng tại Việt Nam.

Giải Pickleball Doanh nhân Trẻ Toàn quốc lần I - năm 2025

Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 1.000 VĐV tham dự, gồm doanh nhân trẻ từ các tỉnh, thành phố, nghệ sĩ. Đặc biệt, giải đấu còn quy tụ nhiều VĐV chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế như: Phúc Huỳnh, Anh chú Pickleball, Jack Wong, Lý Hoàng Nam,...

• Thời gian thi đấu: từ ngày 19/9/2025 đến ngày 21/9/2025

• Địa điểm: Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

• Thời gian bốc thăm: ngày 16/9/2025

P.V
#Pickleball #giải đấu quốc gia #Quảng Ninh #thể thao cộng đồng #doanh nhân trẻ #giải thể thao #phong trào thể thao

Cùng chuyên mục