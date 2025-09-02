Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phương Thanh kể mối duyên 3 lần gặp NSND Xuân Bắc tại A80

Đỗ Quyên

TPO - Khoảnh khắc Mỹ Tâm cùng ca sĩ nhí Thủy Tiên chuẩn bị tiến vào lễ đài, Phương Thanh check-in cùng NSND Xuân Bắc... là những hình ảnh hậu trường ấn tượng của dàn nghệ sĩ tại lễ diễu binh, diễu hành A80.

phuong-thanh-4078.jpg﻿
﻿﻿tien-dat.jpg﻿
den-vau.jpg
Ca sĩ Phương Thanh kể có duyên gặp NSND Xuân Bắc 3 lần trong một hành trình tại lễ diễu binh, diễu hành A80. Ngoài ra, cô chia sẻ những khoảnh khắc check-in cùng một số đồng nghiệp như rapper Đen, Tiến Đạt...
my-tam-2-691.jpg
my-tam.jpg
Hình ảnh Mỹ Tâm và ca sĩ nhí Hà Thủy Tiên chuẩn bị tiến vào lễ đài. Cả hai mở màn phần trình diễn văn nghệ đại lễ với ca khúc Giai điệu tự hào.
tang-duy-tan.jpg
Dàn nghệ sĩ nam gồm Quốc Thiên, Mono, Huỳnh Lập, Nguyên Khang, Minh Luân và Tăng Duy Tân trước giờ diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
ninh-duong-lan-ngoc.jpg
Những khoảnh khắc hậu trường tại đại lễ A80 được Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ.
bao-ngoc-1789.jpg
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và diễn viên Vân Trang.
duong-hoang-yen.jpg
Ca sĩ Dương Hoàng Yến cảm thấy vinh dự và tự hào khi là một trong 80 đại biểu đại diện khối Văn hoá - Thể thao biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. "Sẽ không bao giờ quên được cảm giác được đứng trước Lăng Bác cất cao tiếng hát vào ngày trọng đại kỷ 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", cô chia sẻ.
luong-thuy-linh.jpg
Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng các nghệ sĩ Việt trước giờ diễu hành.
phuong-my-chi-2.jpg
phuong-my-chi.jpg
Phương Mỹ Chi cho biết cô hồi hộp khó ngủ, chờ tới sáng tham gia sự kiện trọng đại của dân tộc.
quoc-toa.jpg
Diễn viên Quốc Toàn tự hào vì được đứng trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao. "Cơ hội lần này giúp tôi được nhìn lại hành trình hơn 10 năm tuổi trẻ gắn bó với Lăng Bác từ những ngày đầu ước mơ lên thành phố lập nghiệp. Suốt 5 năm tại nơi đây, biết bao hồi ức chân phương giản dị đã phần nào tạo nên phiên bản tốt đẹp của chính mình ngày hôm nay", Quốc Toàn nói.
nguyen-van-chung.jpg
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh sẽ cố gắng dùng năng lực, sở trường của mình để cống hiến những điều giá trị cho âm nhạc, lan toả những thông điệp ý nghĩa và nhân văn đến với mọi người và xã hội. "Là một nhạc sĩ, tôi tin rằng khi bài hát chạm được vào cảm xúc nhiều người sẽ tạo nên những điều tích cực và thay đổi khiến cuộc sống tốt đẹp, vui tươi và hạnh phúc hơn. Đó là lý tưởng tôi theo đuổi trên con đường này. Tự hào là người Việt Nam. Tự hào được cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam", anh viết.
anh-tho-6163.jpg
"Hôm nay, hàng triệu trái tim cùng hướng về. Một cảm giác khó diễn tả thành lời khi được chiêm ngưỡng đội hình trực thăng đồng loạt mang theo lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên bầu trời quảng trường Ba Đình lịch sử. Thiêng liêng, hùng tráng và rất đỗi tự hào", diễn viên Lê Anh Thơ chia sẻ.
tu-vi.jpg
Gia đình diễn viên Tú Vi - Văn Anh thực hiện bộ ảnh mừng Tết độc lập.
tieu-vy-2.jpg
tieu-vy.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ dịp 2/9 tại Hà Nội.
viet-hoa-2.jpg
viet-hoa.jpg
Những khoảnh khắc của diễn viên Việt Hoa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
btv-thu-ha.jpg
"Dưới bóng cờ Tổ quốc, ta tìm thấy sức mạnh đoàn kết và niềm tin không bao giờ tắt - khi tất cả chúng ta là một - cùng chung dòng máu Việt, cùng chung tình yêu nước", BTV Thu Hà chia sẻ.
thu-trang-2.jpg
thu-trang.jpg
Diễn viên Thu Trang diện áo dài cùng khăn choàng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9.
Đỗ Quyên
#Phương Thanh #Xuân Bắc #A80 #lễ diễu binh #hậu trường nghệ thuật #điều hành lễ hội #nghệ sĩ Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục