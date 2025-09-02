Phương Thanh kể mối duyên 3 lần gặp NSND Xuân Bắc tại A80

TPO - Khoảnh khắc Mỹ Tâm cùng ca sĩ nhí Thủy Tiên chuẩn bị tiến vào lễ đài, Phương Thanh check-in cùng NSND Xuân Bắc... là những hình ảnh hậu trường ấn tượng của dàn nghệ sĩ tại lễ diễu binh, diễu hành A80.