Phường Mỹ Xuyên, xã Liêu Tú kỳ vọng bứt phá từ nhiệm kỳ mới

Phường Mỹ Xuyên và xã Liêu Tú (TP. Cần Thơ) vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định mục tiêu và giải pháp cho chặng đường phát triển mới.

Trong hai ngày 7 - 8/8, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo ông Ngô Thanh Toàn - Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuyên, phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 10 (TP Sóc Trăng cũ), thị trấn Mỹ Xuyên và xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên cũ), có diện tích tự nhiên hơn 48 km², dân số trên 51.400 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 41%. Đảng bộ phường hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng với 1.575 đảng viên.

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân Mỹ Xuyên triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đạt kết quả nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) có 12 sản phẩm được chứng nhận 3 sao. Nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; năng suất lúa duy trì ở mức cao; các mô hình trồng màu, nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định.

Kinh tế địa phương ghi nhận sự gia tăng số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư với nhiều công trình trọng điểm như tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án chống ngập, nâng cấp giao thông nông thôn… Công tác giảm nghèo đạt kết quả rõ rệt, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,23%, hộ cận nghèo còn 1,23%.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Mỹ Xuyên đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.967 tỷ đồng, công nghiệp 1.424 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2.073 tỷ đồng; phát triển 415 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 1.438 cơ sở thương mại - dịch vụ, trong đó 50% áp dụng công nghệ và chuyển đổi số. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79% (30 - 35% có văn bằng, chứng chỉ); 80% hộ dân được cung cấp nước sạch hợp chuẩn; 99% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý; thành lập 1 cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liêu Tú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhắc lại truyền thống cách mạng của Mỹ Xuyên từng là căn cứ vững chắc trong kháng chiến, nơi có chùa Chén Kiểu, đình thần Mỹ Xuyên và là quê hương giống gạo ST25 “ngon nhất thế giới”. Theo ông Huyến, đây là “nguồn lực mềm” quan trọng để Mỹ Xuyên phát triển nhanh, bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động sát thực tế; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, xây dựng phường văn minh, giàu đẹp.

Tại Đại hội, Thành ủy Cần Thơ công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Xuyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Dương Thị Kim Thúy giữ chức Bí thư Đảng ủy; hai Phó Bí thư là bà Lê Ngọc Hiển (Phó Bí thư Thường trực) và ông Ngô Thanh Toàn (Chủ tịch UBND phường).

Xã Liêu Tú hướng tới xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Cùng ngày, Đảng bộ xã Liêu Tú, TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Thành Duy được Thành ủy Cần Thơ chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đại hội có 113 đại biểu, đại diện 597 đảng viên, diễn ra sau khi Liêu Tú được sáp nhập từ hai xã Liêu Tú và Viên Bình. Thành ủy Cần Thơ chỉ định 27 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trong đó 9 Ủy viên Ban Thường vụ; bà Lâm Thị Thu Ánh và ông Diệp Thanh Vĩnh giữ chức Phó Bí thư.

Bí thư Nguyễn Thành Duy nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở ra không gian phát triển mới, rộng lớn và nhiều tiềm năng cho địa phương. Đại hội là dịp kế thừa thành tựu, kinh nghiệm của hai xã trước khi hợp nhất, đồng thời thống nhất ý chí, hành động, đề ra phương hướng phát triển với tư duy đột phá, khát vọng vươn lên.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế xã phát triển ổn định, văn hóa - xã hội tiến bộ, giáo dục và y tế được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được thực hiện kịp thời, hiệu quả; diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân cải thiện rõ rệt.

Xác định nông nghiệp là ngành chủ lực, xã Liêu Tú hiện có 7.250 ha đất sản xuất, trong đó 5.672 ha trồng lúa. Giá trị sản xuất bình quân đạt 262 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 67,5 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với năm 2020. Sản lượng lúa bình quân đạt 68.393 tấn/năm; nuôi thủy sản đạt 16.055 tấn/năm, gấp hơn 2 lần chỉ tiêu. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang nâng chất để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ xã Liêu Tú đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực; đổi mới phong cách lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống; phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.