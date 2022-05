Phú Quốc đón gần 130.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4 – 1/5

TPO - Trong 4 ngày, từ ngày 30/4 đến 3/5, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt gần 300.000 lượt khách, trong đó Phú Quốc đón hơn 127.000 lượt (tăng 39,2%) so với cùng kỳ.

Ngày 4/5, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang có báo cáo về tình hình khách du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30/4 – 1/5.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh ước đạt 292.566 lượt, tăng 65,4% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, có 4.329 lượt khách quốc tế, tăng 44,1% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu, điểm du lịch 207.524 lượt, tăng 80,5%. Tổng thu từ du lịch đạt trên 247 tỷ đồng, tăng 30,8%.

Riêng Phú Quốc đón 127.226 lượt khách (tăng 39,2% so với cùng kỳ); trong đó có 4.300 lượt khách quốc tế (tổng thu đạt trên 175 tỷ đồng).

Đặc biệt, dịp lễ này ở đảo ngọc Phú Quốc có thêm sản phẩm dịch vụ mới "Trung tâm giải trí thể thao biển Ocean World" tại Hòn Rỏi; một số đơn vị còn tổ chức các chương trình ca nhạc, các chương trình nghệ thuật và nhiều hoạt động dịch vụ du lịch khác góp phần đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ phục vụ du khách.

Công suất phòng lưu trú bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 60%, các địa phương như Kiên Hải và Phú Quốc đạt 80%, phân khúc khách sạn 3 – 5 sao tại Phú Quốc đạt trên 95%. Riêng Rạch Giá, Kiên Lương công suất phòng bình quân đạt thấp.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, nhìn chung dịp lễ năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt; các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã có sự chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ khách; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách hay tăng giá.

Tuy nhiên, ngay trong những ngày nghỉ lễ có mưa, dông trên diện rộng do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên Biển Đông đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi giải trí của du khách, nhất là các hoạt động ngoài trời, hoạt động tham quan các đảo và trên biển; giờ cao điểm xảy ra tình trạng kẹt xe tại khu vực chợ đêm Dương Đông – Ngã Năm, đường xuống Cảng hành khách An Thới; giá cả dịch vụ ăn uống, lưu trú tại một số địa phương có tăng so với ngày thường…