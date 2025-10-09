Phóng viên trẻ Đào Sơn Anh: 48 giờ, 10 bản tin, 3 kênh phát sóng giữa tâm bão

SVO - Giữa những ngày bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An, hình ảnh một phóng viên trẻ của Đài Truyền hình Việt Nam vẫn bám trụ tại hiện trường, đưa tin liên tục giữa gió giật, mưa trắng trời đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình. Hai ngày trực chiến, xuất hiện trên ba kênh sóng với mười bản tin, phóng viên Đào Sơn Anh đã kể lại hành trình nghề báo của mình bằng chính mồ hôi, trách nhiệm và lòng yêu nghề.

Hai ngày giữa tâm bão số 10

Sinh năm 2000, cựu sinh viên Học viện Ngoại giao, Đào Sơn Anh hiện là Biên tập viên của Kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today, thuộc Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam. Trước khi đến với nghề báo truyền hình, Sơn Anh từng là MC song ngữ tự do và chính cơ duyên tình cờ thấy thông báo tuyển dụng đã đưa anh đến với kênh truyền hình đối ngoại, nơi lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, năng động và giàu bản sắc văn hóa ra thế giới.

Khi nhận được lệnh điều động vào Nghệ An để đưa tin về bão số 10, Sơn Anh không do dự. Anh chia sẻ: “Theo dõi cơn bão từ xa không thể đầy đủ và chân thực bằng việc có mặt tại hiện trường. Tôi muốn ghi lại những hình ảnh và câu chuyện thật nhất của người dân trong hoàn cảnh thiên tai để gửi tới khán giả, góp phần nâng cao nhận thức và sự chuẩn bị chống bão của cộng đồng.”

Khi đặt chân tới Nghệ An, bão chưa đổ bộ nhưng gió đã rít từng cơn rất mạnh, mưa bắt đầu nặng hạt, báo hiệu thiên tai khốc liệt sắp đến. Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, anh chứng kiến cảnh bộ đội biên phòng gấp rút triển khai phương án phòng chống bão, hỗ trợ người dân chằng chống tàu thuyền, vận động di dời lên bờ. “Không khí căng thẳng nhưng trật tự, ai cũng tập trung làm việc với tinh thần bình tĩnh, đoàn kết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân,” Sơn Anh nhớ lại.

Ba kênh sóng, mười bản tin - Cường độ cao trong hai ngày sản xuất

Hai ngày trực bão cũng là hai ngày làm việc với cường độ cao nhất trong hành trình nghề nghiệp của anh. Trong điều kiện mất điện, tín hiệu yếu, gió lớn, mưa to, ê-kíp của Sơn Anh phải khảo sát địa điểm tác nghiệp kỹ lưỡng, chuẩn bị thiết bị dự phòng, pin sạc và điện thoại vệ tinh để đảm bảo kết nối với trung tâm tin tức. “Chúng tôi sử dụng mọi phương án có thể để bản tin lên sóng đúng giờ. Sự phối hợp ăn ý trong ê-kíp là yếu tố quan trọng nhất giúp vượt qua khó khăn,” anh kể.

Phóng viên Sơn Anh đưa tin từ vùng bão trên kênh Vietnam Today (bản tin tiếng Anh cho khán giả quốc tế).

Giữa bão giật cấp 12, có lúc nước biển dâng cao nửa người, phóng viên vẫn phải cố đứng vững trước ống kính để ghi hình. Sau bão, khi điện bị cắt hoàn toàn, anh cùng đồng nghiệp được một hộ dân cho sạc nhờ thiết bị và chia sẻ bữa mì tôm bằng nước sôi từ chiếc máy phát điện nhỏ. “Khoảnh khắc người dân san sẻ với nhau dù chính họ cũng khó khăn khiến tôi xúc động sâu sắc. Nghề phóng viên hiện trường là vậy, không chỉ là nghề, mà còn là sự đồng cảm với cộng đồng,” Sơn Anh nói.

Phóng viên Sơn Anh đưa tin từ vùng bão trên kênh VTV1 và VTV4.

Chỉ trong 48 giờ, phóng viên trẻ Đào Sơn Anh đã xuất hiện trên ba kênh sóng lớn của VTV gồm Vietnam Today (bản tin tiếng Anh cho khán giả quốc tế), VTV4 (phục vụ kiều bào Việt Nam) và VTV1 (kênh thời sự quốc gia) với 10 bản tin liên tục. Giữa mưa gió và nguy hiểm, anh cùng ê-kíp vẫn giữ vững tinh thần làm nghề, động viên nhau từng phút để hoàn thành nhiệm vụ. “Chúng tôi nhắc nhau rằng, mục tiêu lớn nhất là mang đến thông tin chính xác và kịp thời để khán giả không bị bỏ lại phía sau trong cơn bão,” Sơn Anh chia sẻ.

Giữ bình tĩnh giữa bão là bản lĩnh của người làm báo

Giữa thời khắc nguy hiểm, người phóng viên hiện trường không chỉ đưa tin mà còn giữ vai trò trấn an. “Tôi luôn cố gắng truyền tải tin tức mạch lạc, không phóng đại sự việc nhưng vẫn bám sát thực tế. Giọng nói phải bình tĩnh, tránh tạo thêm hoang mang, để khán giả cảm thấy tin tưởng và chủ động hơn trong ứng phó,” Sơn Anh chia sẻ.

Anh kể, có những khoảnh khắc khiến mình thấm thía hơn ý nghĩa nghề nghiệp như khi chứng kiến người dân nắm tay cảm ơn chiến sĩ biên phòng trong cơn bão vừa qua. “Tin tức không chỉ là thông tin khô khan mà là tiếng nói của sự sống, của lòng nhân ái và khát vọng vươn lên,” anh nói.

Dù nghề báo có vất vả, khó khăn nhưng nếu được chọn lại, Sơn Anh vẫn chọn dấn thân và cống hiến.

Trải nghiệm giữa tâm bão khiến Sơn Anh hiểu rõ hơn về giá trị của nghề báo: vừa khắc nghiệt, vừa đầy nhân văn. “Tôi thấy mình trưởng thành hơn, hiểu sâu sắc hơn về sự kiên trì, lòng yêu nghề và sức mạnh của con người trong khó khăn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ xông pha giữa bão để đưa tin, vì đó là sứ mệnh của phóng viên, đồng hành cùng nhân dân trong những thời khắc khó khăn nhất.”

Phóng viên Đào Sơn Anh, người biên tập viên trẻ của VTV, đã để lại dấu ấn không chỉ bằng những bản tin chính xác, mà còn bằng bản lĩnh, tinh thần dấn thân và niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của nghề báo. Giữa tâm bão, anh không chỉ truyền hình lại hiện thực, mà còn lan tỏa một thông điệp lặng lẽ: người làm báo là người chọn đứng nơi giông gió, để khán giả được an lòng.

Ảnh: NVCC