Phong toả hàng chục tỷ đồng tài sản cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên, phong tỏa nhiều nhà đất và hơn 33 tỷ đồng cùng hơn 300.000 USD, hàng nghìn Euro của gia đình ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ) để phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, TP Nha Trang.

4 cựu cán bộ, lãnh đạo gây thất thoát gần 138 tỷ đồng

Ngày 19/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có kết luận điều tra đề nghị Viện KSND tỉnh này truy tố các ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT và Sở KH&ĐTtỉnh) cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” khi thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate, số 28E Trần Phú, TP Nha Trang.

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Khánh Hòa, khu đất 28E Trần Phú rộng hơn 2 ha, gồm hai thửa liền kề do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Trung tâm Điều dưỡng (thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) quản lý, sử dụng. Đây là khu đất có vị trí đắc địa, nằm sát bờ biển Nha Trang. Năm 2013, Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (gọi tắt Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang) đăng ký đầu tư dự án khách sạn, căn hộ cao cấp tại khu đất này.

Thời điểm này, ông Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch UBND tỉnh) đã đồng ý chủ trương, ký giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, ký thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đối với dự án trên. Việc làm của ông Thắng là cố ý làm trái quy định pháp luật và chỉ định Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư nhưng không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Từ chỉ đạo của ông Thắng, ông Đào Công Thiên (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) đã ký quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất. Ông Võ Tấn Thái (lúc này là Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh) có hành vi giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng. Sau này khi được chuyển sang làm Giám đốc Sở TN&MT tỉnh, ông Thái ký tờ trình tham mưu tỉnh giao đất, cho thuê đất khi chưa thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Riêng ông Lê Đức Vinh (lúc này làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) đã đồng ý chủ trương mở rộng địa điểm, hợp hai thửa đất tại số 28E Trần Phú để lập dự án đầu tư xây dựng Khu tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate. Đến cuối năm 2015, ông Lê Đức Vinh (lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) đã chỉ đạo bàn giao tài sản trên đất cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang. Sau đó, ông Đào Công Thiên ký quyết định phê duyệt cho thuê đất tại dự án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, giá trị quyền sử dụng đất và tiền thuê đất trả tiền một lần của khu đất 28E Trần Phú (thời điểm ngày 16/2/2016) là hơn 213 tỉ đồng, cao hơn số tiền UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu của Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang gần 138 tỉ đồng.

Phong toả, kê biên tài sản cựu chủ tịch tỉnh

Để phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate, tháng 5/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên đối với 2 cơ sở nhà, đất tại số 5A đường Ngô Thời Nhiệm và 96 đường Trịnh Phong (ở TP Nha Trang) có tổng diện tích 453 m2. Đứng tên 2 cơ sở nhà đất này là ông Nguyễn Chiến Thắng cùng vợ là bà Phan Thị Thu Hà.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Khánh Hòa còn phong tỏa đối với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng ở nhiều tài khoản cùng đứng tên bà Phan Thị Thu Hà tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa. Ngoài tiền mặt, công an cũng phong tỏa gần 6.900 Euro và hơn 300.000 USD mà bà Hà gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã kê biên tài sản đối với 2 căn hộ chung cư tại dự án Khu đô thị VCN Phước Hải (TP Nha Trang) của ông Võ Tấn Thái và vợ là bà Lê Thị Như Mai.

Hiện các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái cũng đang chấp hành hình phạt tù trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại hai dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung (ở TP Nha Trang). Ngoài ra, 4 bị can này cũng đang thụ án trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” khi giao đất vàng tại cơ sở cũ của trường Chính trị Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang) cho Công ty CP Thanh Yến.