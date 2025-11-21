Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Lâm Đồng về khắc phục thiệt hại do mưa lũ

TPO - Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trao kinh phí hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cho Lâm Đồng.

Bộ Tài chính xuất cấp ngay 1.000 tấn gạo

Trưa 21/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại do mưa lũ, sạt lở tại đèo Sông Pha (quốc lộ 27), đèo Mimosa (quốc lộ 20) và xã D’Ran.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ chia sẻ sâu sắc trước mất mát, đau thương về người, thiệt hại về tài sản của người dân và tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó mưa lũ với tinh thần "phòng là chính", tuyệt đối không được chủ quan. Các địa phương phải rà soát, di dời ngay người dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đồng thời tập trung khắc phục nhanh các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến huyết mạch.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Lâm Đồng tổ chức khảo sát, đánh giá lại hiện tượng đứt gãy trên các tuyến giao thông, làm rõ nguyên nhân để đề xuất giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu.

Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đã trao kinh phí hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cho Lâm Đồng.

"Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ ưu tiên số 1 cho việc hỗ trợ dân sinh khắc phục hậu quả, Thường vụ Tỉnh uỷ phải khẩn trương. Trung ương đã cấp tiền thì các đồng chí phải giải ngân ngay, tiền đấy là hỗ trợ khẩn cấp", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Lâm Đồng cần tiếp tục kiểm tra vận hành các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện. Cơ chế vận hành phải hết sức linh hoạt, phải tính đến tính mạng và lợi ích của người dân. Đặc biệt, tỉnh cần nâng chính sách hỗ trợ đối với những hộ dân bị thiệt hại nhà cửa và đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ tránh để xảy ra dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay cho tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn gạo với mức hỗ trợ ít nhất trong 3 tháng để người dân đảm bảo về lương thực.

Mưa lũ làm 4 người tử vong, 1 người mất tích

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến 9h30 ngày 21/11, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại địa bàn khiến 4 người tử vong, 1 người mất tích và 1 người bị thương.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Toàn tỉnh có hơn 1.100 hộ dân thiệt hại về nhà cửa, tài sản tập trung tại các xã: Đức Trọng, D’Ran, Ka Đô phường Xuân Trường- Đà Lạt…. Trong đó, khoảng 1.640ha cây trồng, chủ yếu là rau màu bị thiệt hại nặng: xã D’ran khoảng 300ha, xã Ka Đô 150ha, xã Quảng Lập 150ha và xã Quảng Phú hơn 50ha. Đặc biệt, hệ thống giao thông của tỉnh Lâm Đồng thiệt hại nặng do sụt lún, sạt lở đất với 33 điểm sạt lở lớn.

"Với việc phải đóng cửa 3 cung đèo, gồm: Mimosa, D’Ran trên Quốc lộ 20 và đèo Prenn, hiện việc lưu thông lên trung tâm Đà Lạt gặp nhiều khó khăn. Tổng hợp của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho thấy trong đợt mưa lũ này tổng thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng của tỉnh tới hơn 1.000 tỷ đồng", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay.

Sạt lở trên đèo Mimosa.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K'đăm cho biết: Địa phương đang đối mặt áp lực rất lớn về nguồn lực khi hậu quả mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, trong khi nhu cầu kinh phí để khắc phục, đặc biệt cho các công trình xung yếu, vượt quá khả năng của tỉnh. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương để sớm khôi phục nhà cửa, ổn định sản xuất nông nghiệp cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đề nghị Bộ Xây dựng cử lực lượng chuyên môn trực tiếp hỗ trợ địa phương đánh giá hiện trạng, tư vấn giải pháp khắc phục khẩn cấp. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, thời tiết còn diễn biến phức tạp, việc xử lý sạt lở đòi hỏi đánh giá địa chất chuyên sâu, cùng các giải pháp kỹ thuật nền móng và gia cố taluy bảo đảm an toàn lâu dài.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng đề nghị Quân khu 7 tiếp tục tăng cường lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.