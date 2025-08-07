Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phó Giám đốc ở Quảng Ninh lái xe gây tai nạn có nồng độ cồn kịch khung

Quốc Nam - Hoàng Dương
TPO - Phó giám đốc Trung tâm thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh có biểu hiện say xỉn và cố thủ trong ô tô sau khi gây tai nạn giao thông.

Sáng 7/8, theo nguồn tin riêng của Báo Tiền Phong, ông L. T. C - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện ôtô gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 18, đoạn qua phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ông C. (bôi đỏ) được xác định vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện gây tai nạn. Ảnh: N.H.

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế xác nhận sự việc và yêu cầu ông C giải trình. Ngoài ra, phía Ban đang chờ thông báo chính thức của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh để ra quyết định xử lý.

Cá nhân ông C cũng đã thừa nhận sau giờ làm việc có uống bia với bạn và tự lái xe về nhà, gây tai nạn, vi phạm Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng như các quy định đối với cán bộ, Đảng viên.

“Quan điểm của Ban là xử lý nghiêm, không bao che, nhất là cán bộ Đảng viên, Lãnh đạo của một đơn vị sự nghiệp thuộc Ban”, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin.

Trước đó, tối 6/8, ông C điều khiển xe ôtô trên Quốc lộ 18 bất ngờ gây tai nạn với xe cùng chiều. Sau vụ tai nạn người đàn ông ngồi trong xe và có biểu hiện say xỉn.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường và yêu cầu tài xế xuống xe làm việc, ông Cường đã cố tình cố thủ trong xe hơn một giờ, gây khó khăn cho công tác xử lý của cơ quan chức năng.

Sau khi được thuyết phục, ông C đã chấp nhận đo nồng độ cồn và kết quả cho thấy vi phạm.

Quốc Nam - Hoàng Dương
