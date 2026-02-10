Phố cổ Hà Nội đỏ rực

TPO - Trong tiết trời rét ngọt đặc trưng, phố cổ Hà Nội những ngày giáp Tết nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sắc xuân ngập tràn từ các phố hàng trang trí, chợ hoa đến những dòng xe chở đào, quất tỏa đi khắp nội đô.
Tranh thủ trời nắng ráo, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi sắm sửa, du xuân sớm để tránh cảnh chen chúc những ngày sát Tết.
Chợ hoa Hàng Lược - Hàng Khoai nhộn nhịp từ tờ mờ sáng. Không khí mua sắm càng về trưa càng nóng khi nắng lên, dòng người đổ về chọn đào, quất đông nghịt.
Không chỉ các gia đình, phố cổ những ngày này trở thành studio khổng lồ thu hút đông đảo giới trẻ đến ghi lại khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ dịp cuối năm.
Từ các chợ hoa, từng chuyến xe máy, xe tải nhỏ chở đầy đào, quất nối nhau rời phố cổ, tỏa đi khắp nội thành.
Khung cảnh mua bán tấp nập, người xe hối hả hòa cùng tiết trời se lạnh tạo nên bức tranh xuân sống động,