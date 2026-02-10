Phố cổ Hà Nội đỏ rực

TPO - Trong tiết trời rét ngọt đặc trưng, phố cổ Hà Nội những ngày giáp Tết nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sắc xuân ngập tràn từ các phố hàng trang trí, chợ hoa đến những dòng xe chở đào, quất tỏa đi khắp nội đô.