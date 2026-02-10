Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Phố cổ Hà Nội đỏ rực

Dương Triều

TPO - Trong tiết trời rét ngọt đặc trưng, phố cổ Hà Nội những ngày giáp Tết nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sắc xuân ngập tràn từ các phố hàng trang trí, chợ hoa đến những dòng xe chở đào, quất tỏa đi khắp nội đô.

VIDEO: Phố cổ Hà Nội rộn ràng sắc xuân trong những ngày rét cuối năm.
tp-cho-hoa-pho-co00006.jpg
Hà Nội những ngày này tạnh ráo, nắng nhẹ về trưa chiều khiến không khí mua sắm tại khu vực phố cổ càng thêm náo nhiệt.
tp-cho-hoa-pho-co00035.jpg
Từ đầu tháng Chạp, phố Hàng Mã đã được nhuộm kín sắc đỏ rực rỡ của đèn lồng, câu đối và hàng nghìn món đồ trang trí Tết bắt mắt.
tp-cho-hoa-pho-co00011.jpg
tp-cho-hoa-pho-co00015.jpg
tp-cho-hoa-pho-co00036.jpg
Tranh thủ trời nắng ráo, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi sắm sửa, du xuân sớm để tránh cảnh chen chúc những ngày sát Tết.
tp-pho-co00006.jpg
tp-cho-hoa-pho-co00023.jpg
tp-pho-co00001.jpg
Chợ hoa Hàng Lược - Hàng Khoai nhộn nhịp từ tờ mờ sáng. Không khí mua sắm càng về trưa càng nóng khi nắng lên, dòng người đổ về chọn đào, quất đông nghịt.
tp-xuan-pho-co2.jpg
tp-cho-hoa-pho-co00031.jpg
tp-pho-co00004.jpg
Không chỉ các gia đình, phố cổ những ngày này trở thành studio khổng lồ thu hút đông đảo giới trẻ đến ghi lại khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ dịp cuối năm.
tp-cho-hoa-pho-co00001.jpg
tp-cho-hoa-pho-co00004.jpg
tp-cho-hoa-pho-co00012.jpg
Từ các chợ hoa, từng chuyến xe máy, xe tải nhỏ chở đầy đào, quất nối nhau rời phố cổ, tỏa đi khắp nội thành.
tp-cho-hoa-pho-co00008.jpg
tp-cho-hoa-pho-co00010.jpg
tp-cho-hoa-pho-co00013.jpg
Khung cảnh mua bán tấp nập, người xe hối hả hòa cùng tiết trời se lạnh tạo nên bức tranh xuân sống động,
tp-cho-hoa-pho-co00027.jpg
Sắc màu rực rỡ của Tết cổ truyền Việt Nam khiến nhiều du khách quốc tế thích thú, dừng chân ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa lòng phố cổ.
xuan-pho-co.jpg
Sự nhộn nhịp mua bán hòa quyện cùng nét rêu phong tạo nên bức tranh Tết đặc trưng, không thể trộn lẫn của phố cổ Hà Nội.
Dương Triều
#phố cổ Hà Nội #Tết Nguyên đán #chợ hoa #đào quất #đồ trang trí

