Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà người có công tại Cà Mau

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình người có công ở Cà Mau, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các gia đình người có công.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi.

Tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi (xã Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau), Phó Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người có công với cách mạng. Thế hệ hôm nay đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cha ông, tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng phát triển giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã đến viếng, dâng hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai và dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau. Sau khi hợp nhất tỉnh, Cà Mau hiện có 74 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đến viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tham dự có Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu cùng nhiều lãnh đạo, lực lượng vũ trang của Cần Thơ.

Tại An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, cùng các lực lượng vũ trang đã tham dự lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Rạch Giá). Hoạt động để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trước đó, vào tối 24/7, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp Công an tỉnh cũng tổ chức Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Buổi lễ có sự tham dự của 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang Phan Duy Bằng cho biết, Lễ dâng hương và thắp nến tri ân nhằm nhắc nhở mỗi bạn trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc trân trọng quá khứ. Từ đó nỗ lực học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

“Tuổi trẻ An Giang nguyện ra sức phấn đấu, phát huy tinh thần và trí tuệ tuổi thanh xuân, tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng. Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển”, anh Bằng cho biết.

