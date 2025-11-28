Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, và bố trí làm Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khi thành lập.

Sáng 28/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn (SN 1975) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và bố trí làm Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khi thành lập.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong (phải) trao quyết định và chúc mừng ông Vũ Minh Tuấn. Ảnh: PV.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng ông Vũ Minh Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và sẽ phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Phong đánh giá cao việc ông Vũ Minh Tuấn đã nhận nhiệm vụ về công tác tại Thành ủy Hà Nội, nhìn nhận, ông Tuấn là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành từ các cơ quan báo chí đến Văn phòng Quốc hội.

Ông Phong cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, việc thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô Hà Nội là cơ quan trọng yếu để giúp Đảng bộ, chính quyền Thủ đô làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn ông Vũ Minh Tuấn trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và các cơ quan của thành phố xây dựng và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn cảm ơn và bày tỏ vinh dự, xúc động khi được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, khẳng định, đây là trọng trách lớn lao, niềm tự hào sâu sắc đối với cá nhân khi được góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, nơi hội tụ bản lĩnh và tâm huyết của nhiều thế hệ.