Phim Việt giờ vàng đề cập chuyện sáp nhập, tinh giản, bán hàng giả, thực phẩm bẩn

Có anh, nơi ấy bình yên của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng là bộ phim chính luận mới trên sóng giờ vàng.

NSƯT Lê Mạnh - Quyền Giám đốc Trung tâm phim truyền hình Việt Nam (VFC) - cho biết phim được sản xuất trong thời điểm địa phương đang triển khai việc tinh gọn, sáp nhập. Phim khai thác những góc khuất đời sống nông thôn, phản ánh sự vào cuộc quyết liệt, bản lĩnh và giàu tình cảm của lực lượng công an nhân dân.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng (phải) nói về kịch bản Có anh, nơi ấy bình yên.

Những câu chuyện trong đời sống nông thôn được khai thác như tranh chấp đất đai, thực phẩm bẩn, kinh doanh online. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng mong muốn phim làm nổi bật vai trò của lực lượng công an chính quy tại cơ sở trong việc nắm chắc địa bàn, tạo đồng thuận và giữ vững ổn định.

Trong phim, diễn viên Tuấn Tú vào vai Huy - trưởng công an xã. Huy là người chính trực. Anh gặp khó khi phát hiện người thân của mình đứng đầu một nhóm lợi ích thao túng quyền lực ở địa phương. Diễn viên Tuấn Tú nói anh từng công tác trong lực lượng vũ trang nhưng công việc của một trưởng công an xã vẫn khác xa với những gì anh hình dung.

Diễn viên Tuấn Tú đóng nam chính.

"Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đòi hỏi rất cao ở diễn viên. Tôi mất ngủ nửa tháng, bồn chồn khi nhận vai Huy. Đây là dự án khó, cũng là lần đầu tôi đóng vai công an trong phim chính luận. Phim có nhiều cảnh quay vất vả, rách cả quần áo", diễn viên Tuấn Tú nói.

Diễn viên Hoàng Công vào vai công an viên kỳ cựu. Anh tự nhận mình là người quen mặt nhưng không được ai nhớ tên trên màn ảnh. Hoàng Công là diễn viên thuộc Nhà hát Kịch Công an nhân dân. So với các diễn viên trong Có anh, nơi ấy bình yên, diễn viên Hoàng Công có lợi thế am hiểu về công việc của lực lượng vũ trang.

Diễn viên Hoàng Công, Lê Bống đóng vai chiến sĩ công an.

Phim còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Vĩnh Xương, Bá Anh, Lê Bống, NSND Bùi Bài Bình, NSND Thanh Quý. Nghệ sĩ Vĩnh Xương nói phim này nhân vật của anh "xấu nhất trong số những người tốt". Diễn viên Bá Anh, Vân Dung, Bùi Bài Bình, Thái Sơn có nhiều phân cảnh hài hước, tạo sự mềm mại cho bộ phim chính luận.