Phiên tòa tạm dừng sau khi Trịnh Sướng khai lại công thức pha xăng giả

TP - Phan Sào Nam, người tổ chức, vận hành đường dây cờ bạc liên quan 2 tướng công an, ra trại vào tháng 2 vừa qua khi được giảm hơn 22 tháng tù. Viện Kiểm sát cho rằng, quyết định giảm án không đúng nên đã ra kháng nghị.

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Thanh Hải - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh này vì có liên quan đến sai phạm tại Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.