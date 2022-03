Phiên phái sinh diễn ra nhẹ nhàng, cổ phiếu phân bón bị bán tháo

TPO - Trước tình hình còn 36 container điều xuất khẩu có nguy cơ mắt trắng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tìm hiểu vụ việc, nếu phát hiện có yếu tố phạm pháp là các tổ chức, cá nhân trong nước thì xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam. Còn nếu là các tổ chức, cá nhân nước ngoài, làm việc với Interpol để xử lý theo quy định quốc tế.

TPO - Bộ Công Thương cho biết, đã nhận được văn bản của một số chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than báo cáo về việc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp không đủ khối lượng than trong 2 tháng đầu năm 2022 theo hợp đồng đã ký dẫn đến nguy cơ phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu .