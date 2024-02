Phép cộng chuyển đổi số và tình nguyện tạo đột phá cho công tác Đoàn

TP - Trò chuyện đầu xuân 2024 với báo Tiền Phong, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã có những chia sẻ đầy tin tưởng, kỳ vọng vào sự dấn thân, cống hiến cho đất nước của thế hệ trẻ Việt Nam trong “Năm thanh niên tình nguyện”.

“Số hóa – Sáng tạo – Sôi nổi”

Năm 2023 là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, vậy đâu là những kết quả, dấu ấn nổi bật mà tuổi trẻ Việt Nam đã thực hiện được, thưa anh?

Kết quả của năm 2023 có thể tóm tắt trong 3 chữ S: “Số hóa - Sáng tạo - Sôi nổi”, với 12/12 chỉ tiêu trọng tâm của năm đều đạt và vượt. Nhiều hoạt động mới được tổ chức, tạo dấu ấn xã hội rộng rãi như: việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ I; chuỗi Ngày hội thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực; xây dựng các Nhà Văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người; Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI…

Dấu ấn của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số, gắn liền với chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” rất rõ nét. Các cấp bộ đoàn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn. Tinh thần chuyển đổi số được thực hiện xuyên suốt trên tất cả các mặt công tác, được triển khai đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở, nhất là trong triển khai 3 nhiệm vụ đột phá. Việc triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên; số hóa dữ liệu toàn bộ đoàn viên; tổ chức học tập, kiểm tra Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; triển khai các Tổ chuyển đổi số cộng đồng để hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân, các hoạt động livestream quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP… là những minh chứng rõ nét nhất về thành công của việc thực hiện chủ đề công tác năm.

Thưa anh, “chuyển đổi số” có lẽ là từ khóa phủ sóng xuyên suốt công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2023. Theo anh, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã có sự chuyển mình, thay đổi ra sao để thực hiện sứ mệnh tiên phong chuyển đổi số của mình?

Thanh niên luôn là lực lượng đảm nhận sứ mệnh quan trọng của mỗi giai đoạn lịch sử của dân tộc. Trong chuyển đối số quốc gia cũng vậy. Sứ mệnh của thanh niên là đi đầu, nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần đưa đất nước trở thành nước phát triển.

Từ nhận thức đúng đắn về vai trò, sứ mệnh của tuổi trẻ, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định chuyển đổi số là một trong ba nhiệm đột phá nhiệm kỳ 2022 – 2027. Năm 2023, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XII, do vậy, BCH T.Ư Đoàn đã thảo luận và thống nhất, nhiệm vụ đột phá này cần phải được bắt tay thực hiện ngay một cách mạnh mẽ, quyết liệt nhằm tạo ra những kết quả cụ thể từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Tinh thần, quyết tâm đó được thể hiện từ việc T.Ư Đoàn và 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cùng thống nhất chọn chủ đề công tác 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Chủ đề công tác năm này đã thực sự tạo nguồn cảm hứng, động lực cho tuổi trẻ cả nước xung kích, phát huy vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đều đồng lòng quyết tâm thay đổi nhận thức, tư duy và hành động về chuyển đổi số…

Nhiều phương thức hoạt động được thay đổi thông qua công nghệ số. Đó là sự chuyển đổi trong công tác điều hành, chỉ đạo, quản trị công việc, thông tin, báo cáo; là việc ứng dụng các công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử văn hóa, giới thiệu sản phẩm do thanh niên sản xuất... trên nhiều lĩnh vực như trong công tác, sản xuất, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội... Với việc thay đổi phương thức triển khai truyền thống, thông tin nhanh hơn, kịp thời, chính xác, tiết kiệm chi phí… Bên cạnh đó, các đợt thi đua cao điểm như: Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè… cũng ghi dấu ấn đậm nét về hàng loạt công trình, phần việc thanh niên được thực hiện từ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ đã chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi nhận thức và hành động để đưa công nghệ số, chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống.

“Cú hích” tạo kết quả đột phá

Với chủ đề công tác năm 2024 là “Năm thanh niên tình nguyện”, theo anh, tinh thần xung kích tình nguyện, dấn thân và cống hiến của thanh niên sẽ được thổi bùng ra sao, có điểm gì đặc biệt, thưa anh?

Tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng là phẩm chất vốn có của thanh niên Việt Nam. Dù ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào, tinh thần tình nguyện của thanh niên luôn là cơ sở cho những đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả với đất nước. Việc lựa chọn chủ đề năm 2024 là năm Thanh niên tình nguyện với rất nhiều ý nghĩa. Cụ thể, năm 2024 kỷ niệm chẵn 10 năm “Năm Thanh niên tình nguyện”, cũng là năm kỷ niệm 25 năm “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” được triển khai; đồng thời là năm diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX. Đây là một dấu mốc đặc biệt, nhằm tổng kết, đánh giá và tiếp tục phát huy tinh thần, phong trào Thanh niên tình nguyện thêm bước tiến mới, phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII lựa chọn phong trào “Thanh niên tình nguyện” là 1 trong 3 phong trào chính nhiệm kỳ 2022 - 2027, với nhiều nội hàm mới như: Chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng); khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện trực tuyến; tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn… Vì vậy, việc lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện” nhằm tạo “cú hích”, hiệu triệu thanh niên Việt Nam mang nhiệt huyết, trí tuệ cùng xung kích, tình nguyện tập trung, triển khai các nội hàm mới từ sớm để phong trào đạt được những kết quả đột phá vào cuối nhiệm kỳ.

Từ chủ đề công tác năm này, tôi mong rằng “lửa” nhiệt huyết, khí thế xung kích tình nguyện của tuổi trẻ sẽ được thổi bùng, lan toả rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội khác cùng chung tay đưa phong trào Thanh niên tình nguyện phát triển mạnh mẽ hơn, tạo ra các giá trị mới cho xã hội.

Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng tinh thần “chuyển đổi số” của năm 2023 sẽ được tiếp nối mạnh mẽ hơn trong năm 2024, tạo ra các hoạt động, công trình, phần việc tình nguyện hiệu quả, bền vững, giải quyết được các vấn đề cuộc sống đặt ra. Đặc biệt, tận dụng xu thế chuyển đổi số, sức mạnh của mạng xã hội, tôi kỳ vọng, tổ chức Đoàn các cấp, tuổi trẻ cả nước sẽ tạo ra các trào lưu tình nguyện hấp dẫn, thiết thực.

Cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, đất nước

Năm 2024, tổ chức Đoàn sẽ làm gì để phát huy vai trò của thanh niên trong khẳng định bản thân, vươn lên cống hiến cho đất nước trước bối cảnh cơ hội đan xen không ít thách thức, thưa anh?

Để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, các cấp bộ Đoàn không chỉ phải làm tốt công tác vận động, thuyết phục, tổ chức hiệu quả hoạt động tình nguyện để thu hút đông đảo thanh niên tham gia mà còn phải tạo ra được môi trường hấp dẫn khiến thanh niên mong muốn dấn thân, mong muốn tham gia để được cống hiến. Trong các hoạt động tình nguyện, vai trò “chủ thể” của đoàn viên, thanh niên phải được đề cao. Có như vậy mới phát huy được sự sáng tạo của các bạn trẻ.

Với việc lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện”, đây chính là cơ hội để thế hệ trẻ khẳng định bản thân, góp sức trẻ cho cộng đồng, đất nước. Các cấp bộ Đoàn sẽ “đồng hành” với thanh niên trong triển khai các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động, dự án tình nguyện của thanh niên nhằm giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm.

Trong năm 2024, các cấp bộ Đoàn sẽ đẩy mạnh việc tập huấn, hướng dẫn, đảm bảo an toàn để các thanh niên tình nguyện có kỹ năng tốt khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Tổ chức Đoàn sẽ tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện, cơ chế tổ chức các hoạt động của thanh niên nói chung, hoạt động tình nguyện nói riêng nhằm trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương; có chính sách cụ thể đối với thanh niên tình nguyện; khuyến khích, phát huy đoàn viên, thanh niên đề xuất sáng kiến giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, năm 2024 sẽ là cơ hội để Đoàn, Hội các cấp tập trung thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022-2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình, hoạt động đồng hành, tổ chức Đoàn tiếp tục chú trọng hỗ trợ, tạo môi trường, định hướng cho thanh niên học tập và tự học tập suốt đời, lao động, phấn đấu và rèn luyện mọi mặt để làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến. Một nội dung quan trọng mà tổ chức Đoàn các cấp chú trọng đồng hành với thanh niên là thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong thanh niên, nhất là khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tri thức. Ở lĩnh vực này, chúng ta kỳ vọng sẽ có nhiều chương trình, giải pháp để tạo bệ phóng cho bạn trẻ vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Một yếu tố không kém phần quan trọng là các cấp bộ Đoàn cần phát huy các kết quả đạt được của “năm chuyển đổi số 2023” vào các hoạt động tình nguyện. Phép cộng “chuyển đổi số” và “tình nguyện” sẽ cho những kết quả tốt đẹp mà ở đó thể hiện rõ nhiệt huyết, sáng tạo của người trẻ và tính tương thích của hoạt động Đoàn với xu thế phát triển của đất nước.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn, anh muốn nhắn nhủ, gửi thông điệp gì đến tuổi trẻ cả nước?

Năm Quý Mão - 2023 vừa đi qua với đầy ắp các sự kiện đáng nhớ của tổ chức Đoàn nói riêng và của tuổi trẻ cả nước nói chung. Một năm bên cạnh thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức nhưng tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã vững ý chí, giàu quyết tâm, phát huy tinh thần khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo” thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với những dấu ấn nổi bật trong cộng đồng.

“Năm 2024 với tinh thần của “Năm thanh niên tình nguyện”, tôi tin tưởng và kỳ vọng, tuổi trẻ Việt Nam sẽ phát huy phẩm chất xung kích, tình nguyện của mình tiên phong trên các lĩnh vực, đặc biệt là dấn thân vào việc mới, việc khó để cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, đất nước”. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, năm với nhiều hoạt động, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước và tổ chức Đoàn - Hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn, tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vào thực tiễn cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Năm 2024 với tinh thần của “Năm thanh niên tình nguyện”, tôi tin tưởng và kỳ vọng, tuổi trẻ Việt Nam sẽ phát huy phẩm chất xung kích, tình nguyện của mình tiên phong trên các lĩnh vực, đặc biệt là dấn thân vào việc mới, việc khó để cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, đất nước. Các bạn hãy ra sức thi đua, học tập, lao động và rèn luyện để thực sự trở thành lớp thanh niên mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” xứng đáng với sự quan tâm, niềm tin yêu, kỳ vọng mà Đảng và Nhà nước luôn dành cho thanh niên.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ cả nước đón năm mới với thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công!

Xin cảm ơn anh!