Phát ngôn gây tranh cãi về “Em Xinh” trên livestream khiến B Ray phải xin lỗi

HHTO - B Ray trở thành tâm điểm chú ý sau đoạn rap ngẫu hứng trong một buổi livestream, với phát ngôn liên quan đến cụm từ “em xinh” gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, rapper B Ray một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau đoạn rap ngẫu hứng trong buổi livestream cùng các rapper thân thiết như GILL, 24k.Right và Mason Nguyễn.

Cụ thể, trong một đoạn freestyle ngẫu hứng, nam rapper đã nhắc đến AMEE với câu chữ gây tranh cãi: “Anh kêu AMEE gọi là anh trai vì anh muốn ng* với tất cả em xinh”. Nếu như trước đây, những câu rap mang màu sắc “gắt” có thể được xem là dấu ấn cá tính riêng của B Ray, thì lần này, phát ngôn nói trên không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc thiếu kiểm soát, mà còn bị cho là có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của những cá nhân được nhắc đến trong nội dung.

Câu hát gây tranh cãi của B Ray. Nguồn: @samsoi.showbiz

Ngay sau đó, đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên TikTok và Facebook, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng cách sử dụng ngôn từ như vậy có thể tạo cảm giác thiếu tôn trọng, đồng thời phản ánh góc nhìn chưa phù hợp về hình ảnh phụ nữ.

Đáng chú ý, cụm từ “em xinh” trong câu rap được một bộ phận khán giả liên hệ đến dàn nghệ sĩ nữ của chương trình Em Xinh "Say Hi", khiến tranh luận càng trở nên nhạy cảm hơn, đặc biệt khi họ đều là người của công chúng. Một số ý kiến cũng cho rằng việc này có thể ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của các nghệ sĩ, nhất là khi nhiều người đã có những mối quan hệ riêng cần được tôn trọng.

Quỳnh Anh Shyn﻿ - một trong 30 Em Xinh, cũng gây chú ý khi có động thái tương tác với các bài đăng liên quan đến sự việc.

Ở chiều ngược lại, một số ít ý kiến bênh vực cho rằng B Ray có thể đang chơi chữ giữa “em xinh” và “em sing” (ám chỉ người hát), không nhắm đến cá nhân cụ thể nào. Tuy nhiên, lập luận này không nhận được sự đồng thuận rộng rãi.

Sau sự việc, B Ray đã nhanh chóng lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi ngay trong buổi livestream. Nam rapper cho biết nếu có thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo, anh sẽ lựa chọn cách dùng từ phù hợp hơn. Đồng thời, B Ray thừa nhận thiếu sót trong phát ngôn, bày tỏ mong muốn được khán giả thông cảm và cho cơ hội sửa sai.

B Ray lên tiếng xin lỗi và giải thích ngay trong phiên live. Nguồn: @_txphddd (TikTok)

Thực tế, đây không phải lần đầu nam rapper vướng phải tranh cãi liên quan đến ca từ. Trước đó, sản phẩm âm nhạc Để Ai Cần từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì nội dung bị cho là tiêu cực. Sau đó, B Ray đã gỡ bỏ ca khúc trên nền tảng mạng xã hội.

Chủ nhân Vùng An Toàn từng bị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đưa văn bản phản hồi về sai phạm liên quan đến bài rap có ca từ dung tục.

Với B Ray, không thể phủ nhận nam rapper là một trong những người có dấu ấn riêng của V-pop. Tuy nhiên, chính “chất ngông” từng làm nên tên tuổi cũng đang trở thành con dao hai lưỡi. Khi không được tiết chế, nó dễ trượt dài thành những phát ngôn gây tranh cãi, làm lu mờ giá trị âm nhạc.